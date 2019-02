En busca de políticas “coordinadas” para evitar que la despoblación se “retroalimente”

Identificar los puntos más débiles de Castilla-La Mancha en cuanto a su despoblación es uno de los objetivos que se abordan este jueves, día 7 de febrero, en la Jornada Académica y Ciudadana sobre Serranía Celtibérica en el marco de la Política de Cohesión 2021-2027, que alberga la Facultad de Ciencias Sociales de la UCLM en Cuenca. La elección del sitio no es casualidad. La serranía conquense es uno de los lugares de España donde más en picado está cayendo su número de habitantes, y donde el colectivo organizador quiere incidir.

Una de las intervenciones es la del secretario de la sección de Cuenca de la asociación, Eduardo Quilis, que también es experto en medio ambiente, y que ha publicado una tesina para la Universidad de Copenhague donde analiza el desarrollo del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, desde el punto de vista de su Evaluación Ambiental Estratégica. Para este experto, la despoblación es actualmente “una de las mayores amenazas” de la comunidad autónoma.

En su opinión, estas evaluaciones estratégicas siguen siendo “un documento de relleno” que no termina de cumplir su función, es decir, identificar en Castilla-La Mancha todas aquellas variables que provocan la despoblación y que han hecho que zonas como la Serranía de Cuenca se vayan quedando sin habitantes. De hecho, apunta que los Programas de Desarrollo Rural no llegan a incluir esta cuestión “uno de los grandes problemas de la zona”.

Tampoco considera que la solución vaya a venir de la mano de la Inversión Territorial Integrada (ITI) puesta en marcha por el Gobierno castellano-manchego. Esta iniciativa, opina, tiene más que ver con los fondos de cohesión, y desde la Asociación de la Serranía Celtibérica plantean que la estrategia sea interterritorial, es decir, que no vaya “cada comunidad autónoma por su lado” sino que haya una figura integral e intermedia que “sea capaz de gestionar todo el problema”.

"No hay una política integral por zonas"

“Es cierto que la despoblación es un problema de base en los análisis macroterritoriales, pero conforme se cierra el foco, las diferentes administraciones pasan a considerarlo como un hándicap más que está en el trasfondo. No hay una política integral por zonas y por lo tanto no se soluciona. No hay una planificación estratégica, sino que se aborda desde fondos europeos y políticas regionales, cada uno por su lado”, argumenta.

Desde la asociación siempre han considerado que es una situación estructural. Eso no implica, insisten, en que no se puedan llevar a cabo herramientas adecuadas. Porque el problema fundamental es que se “retroalimenta”: cuanto mayor es el índice de despoblación de un pueblo o una comarca, menor es su peso político con respecto a la provincia y la comunidad autónoma y por tanto, también descienden las medidas, “porque esa zona ya no tiene voz”.

Para romper este “círculo vicioso”, ven necesario que todas las asociaciones consigan visibilizar el problema en su conjunto. “Hay zonas despobladas en Cuenca que suponen dos veces el tamaño de Bélgica. Eso refleja un problema territorial de primer orden, y necesitamos que las administraciones cooperen con nosotros y también entre ellas”, concluye Quilis.

Serranía Celtibérica

Organizado por la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica y la Universidad de Castilla La Mancha, una de las diez universidades de la Red de Universidades de la Serranía Celtibérica, los actos que se celebran en Cuenca quieren poner el foco en el “mayor desierto demográfico en el sur de Europa”.

A partir de las 12.00 horas tendrá lugar el acto académico en el salón de actos dentro del III Ciclo de Conferencias Otrosí Digo. Intervendrán Francisco Burillo Mozota y Mª Pilar Burillo Cuadrado, que explicarán la situación de la Serranía Celtibérica; José Alberto Torrijos Regidor y Agustín Pablo Álvarez Herranz, quienes hablarán sobre el Producto Interior Bruto (PIB) del territorio de Cuenca; así como Eduardo Quilis.

Programa

Por la tarde los actos tendrán lugar en el Centro Cultural Aguirre de la capital conquense. A las 17.30 horas tendrá lugar la presentación a los medios de esta jornada y a las 18.00 horas se iniciarán los actos públicos con entrada libre. Francisco Burillo Mozota y Mª Pilar Burillo Cuadrado, del Instituto Serranía Celtibérica, hablarán sobre la situación de la provincia de Cuenca, y a continuación, tendrán lugar dos mesas redondas: una coordinada por María Ángeles Rosado Peinado del Comité Provincial de ASAJA Cuenca, y otra por Fidel García Berlanga, de la Plataforma Rural de España.

En dichas mesas participarán representantes de las asociaciones Cuenca Ahora, Pueblos Vivos Cuenca, Ganaderas en Red, SOS Defensa Patrimonio Conquense, Instituto Desarrollo Regional UCLM, Defensa Natura, Participación Rural Viva, ACEM Cuenca, Museo y Asociación de los Gancheros y Asociación Casa Maty.