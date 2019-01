La huelga de las trabajadoras de Raspeig se retrasa, después de que la empresa no acudiese al acto de conciliación

Las trabajadoras de Raspeig, adjudicataria de varias contratas de servicios de Limpieza de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo, volverán a concentrarse el próximo lunes ante la consejería de Hacienda para exigir el pago "inmediato" de los salarios que se les debe. Según Comisiones Obreras, se trata de la nómina de diciembre, la extra de Navidad y "en breve" el salario del mes de enero y la paga de beneficios que según convenio debe abonar este mismo mes.

Desde el sindicato denuncian que la empresa no se presentó el pasado día 18 al acto de conciliación previo a la huelga instado por el sindicato, a pesar de haberse "comprometido" a pagar la paga extra "ese mismo día" y la nómina de diciembre en los días siguientes. "Raspeig ha incumplido ambos compromisos y sigue sin pagar lo que debe a la plantilla, unas 60 personas y casi todas mujeres", recalcan desde la organización sindical.

Además, recalcan que al no presentarse la empresa al acto, se ha retrasado el inicio de los paros que llevarán a cabo las trabajadoras. La huelga, que tendrá carácter indefinido, comenzará finalmente una semana más tarde de lo inicialmente previsto, el lunes 5 de febrero. “Quizá no haya mal que por bien no venga. El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, tiene ahora una semana más para evitarque las trabajadoras de Raspeig, además de no cobrar, tengan que ir a una huelga indefinida”, subraya José Luis Cerro, responsable de CCOO-Construcción y Servicios en Toledo.

El responsable de CCOO urge a Ruiz Molina a “aprovechar el tiempo y encontrar una solución inmediata para que las trabajadoras puedan cobrar. Hay cerca de personas, casi todas mujeres, que lo están pasando muy mal. Ellas y sus familias, porque en muchos casos el único ingreso del hogar es su salario, que apenas llega a los 500 euros. El consejero no puede seguir mirando para otro lado mientras estas trabajadoras limpian las sedes de las consejerías, los institutos de Toledo, los centros de trabajo de Gobierno del PSOE-Podemos, pero su empresa no las paga.”

Cerro insta al consejero de Hacienda a ingresar directamente a las trabajadoras las liquidaciones que la Junta de Comunidades paga puntualmente a Raspeig; tal y como ha hecho el ayuntamiento de Ciudad Real, donde también funciona como subcontrata de limpieza. El sindicato recuerda que Raspeig no solo no paga a las trabajadoras de Toledo, sino que acaba de perder la contrata de limpieza de los centros dependientes de la consejería de Bienestar Social en Albacete, y se ha ido dejando sin a otras 50 mujeres la nómina de diciembre, la extra de navidad y la liquidación correspondiente.