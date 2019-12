La Junta celebra que el trasvase sea solo para consumo humano: "Es una necesidad que hay que cubrir"

La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha valorado de forma positiva el último trasvase autorizado por el Ministerio para la Transición Ecológica para el mes de diciembre, que se destinará exclusivamente a abastecimiento urbano. “Entendemos que es una necesidad que hay que cubrir. Por lo tanto hacemos una valoración positiva y ponemos en valor la decisión del Gobierno de España. Se trata del segundo trasvase que el Gobierno de España decide que solo sea para abastecimiento humano, por lo que estamos en la dirección correcta”.

Eso sí, Fernández ha lanzado un mensaje a la Comunidad de Murcia y ha señalado que hay que buscar alternativas “que son viables en pleno siglo XXI” para evitar la confrontación. En concreto se refiere a las declaraciones del presidente de Murcia, Fernando López Miras, que ha calificado de “dramáticas” las consecuencias por la decisión de la ministra de cerrar el trasvase este mes al riego. “De forma unilateral y en contra del criterio de la comisión técnica, cerró este martes el trasvase”, ha recordado López Miras en declaraciones a Antena3, "sin tener en cuenta que la agricultura supone el 30% del empleo en la Región. Y que el 20% de las exportaciones de frutas y hortalizas de España salen de Murcia”.

En su opinión, esta decisión obedece a un intento “de asfixiar a las comunidades que no tienen presidentes del PSOE; y están tratando de hacerlo con lo que más necesitamos, el trasvase”. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández le ha recordado que ya están tomando también medidas en la región. “En Castilla-La Mancha hay restricción de agua para riego prácticamente en todas las cuencas, hay incluso restricción de agua en algunas zonas para abastecimiento humano, por tanto no se nos puede vilipendiar de esta manera”.

También se ha pronunciado sobre este asunto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Murcia, Joaquín Segado, quien ha considerado un "insulto a la inteligencia de los murcianos" el que se ponga como "excusa" el mar Menor para "no enviar agua a nuestros agricultores en contra de los informes técnicos y científicos del ministerio”. Segado ha anunciado que el PP va a utilizar "todos los instrumentos legales y políticos para frenar estos ataques a la Región por parte del PSOE. Nos vamos a tolerar que nos sigan despreciando y considerando españoles de segunda”.

“El presidente de Murcia se extralimita en ese tipo de afirmaciones. Hay que poner sentido común, moderación y la tecnología que permite el siglo XXI para darle alternativa al Levante. En los últimos dos años, rindiendo el trasvase a pleno rendimiento se podría llenar el Mar Menor. Esto en pleno siglo XXI no es razonable y justo con Castilla-La Mancha e induce a error. En Murcia piensan que la demanda puede ser ilimitada porque los recursos son ilimitados y no hay nada mas que venir a la cabecera del Tajo o al propio transcurso del río para darse cuenta de que no lo son”, concluye Blanca Fernández.

Regantes anuncian movilizaciones

Por su parte, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha anunciado movilizaciones "en continuo" y ha asegurado que buscarán fórmulas para dejar de pagar el 'tasazo' que abonan todos los meses como contraprestación por el agua del acueducto, como respuesta al "ataque" que supone el trasvase 'cero' para regadío en los meses de noviembre y diciembre.

En una rueda de prensa convocada este miércoles acompañado por los representantes de los regantes del trasvase de Alicante y Almería, Jiménez ha criticado que esta decisión "unilateral" del Ministerio para la Transición Ecológica contraviene las recomendaciones de los técnicos y se basa en información "falsa", al tiempo que trata de "culpabilizar a toda la agricultura levantina de las tres provincias de los problemas del Mar Menor".