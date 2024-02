Alcoi critica que la Generalitat “ignore” los informes municipales contrarios a un tendido eléctrico en el entorno de la Font Roja

El Ayuntamiento de Alcoi ha mostrado su preocupación por la instalación de una planta solar fotovoltaica en Benifallim y la correspondiente línea de evacuación aérea, que afectaría los términos municipales de Penàguila y, especialmente, de Alcoi, después de que la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, haya emitido un informe de impacto ambiental favorable al respeto.

A pesar de que por ahora no existe una aprobación definitiva y aunque este “es solo un más de los diferentes informes recaudados por el Servicio Territorial de Industria –el organismo encargado de autorizar el proyecto–, al consistorio alcoyano le sorprende que la Conselleria de Medio Ambiente lo avale obviando un contundente informe contrario emitido por la Concejalía de Transición Ecológica y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoi”.

En este documento, los técnicos municipales consideran que el proyecto, tal como está planteado por el promotor, tanto por lo que respecta a la ubicación de la planta fotovoltaica como del tendido eléctrico, “no es viable, tal como se ha informado y justificado en varias ocasiones” e incide en el hecho que los criterios ofrecidos para justificar el proyecto “pueden responder a otros factores, que no son ambientales ni paisajísticos, como por ejemplo la disponibilidad de los terrenos, los derechos de conexión únicamente con la subestación del Polígono Santiago Payá de Alcoi, etc.”.

El informe emitido por la Concejalía de Transición Ecológica señala, entre otras cosas, que el trazado de la línea de evacuación afecta la Zona III - Forestal de protección hidrológica y conexión biológica del Barranco de la Batalla, incluida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Carrascar de la Font Roja y afecta en una área prioritaria definida por la Generalitat de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución.

En este sentido, se menciona expresamente el artículo 68.2 del PORN de la Font Roja, que indica que el paso de nuevos tendidos eléctricos que no discurran por los corredores de infraestructuras, como es el caso, tendrán que ser, obligatoriamente, soterradas.

Otras afecciones detectadas o que no consta que estén correctamente justificadas tienen que ver con la valoración de impactos sobre el suelo, sobre la vegetación, sobre la fauna, las áreas protegidas, la socioeconomía o el patrimonio cultural, y el informe concluye diciendo que “la línea de conducción eléctrica proyectada, a su paso por el término municipal de Alcoi, se considera no viable”.

También se analizan las contradicciones existentes en el estudio de tala y desbroce, de las cuales se deduce que “el área forestal afectada es mayor que la reflejada”. Respecto al estudio de integración paisajística presentado por la empresa, la concejalía de Transición Ecológica incide en el hecho que no se han valorado los desbroces de la vegetación que se tendrán que realizar en terrenos forestales. Tampoco se concreta la vida útil de la instalación ni parece que se tenga en cuenta como puede afectar al BIC del Molinar, entre otras cuestiones.

BIC del Molinar

Respecto al BIC del Molinar, el informe de Medio Ambiente subraya que la legislación autonómica otorga la máxima protección a los paisajes reconocidos por una figura de la legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural, como es el caso del Molinar, y añade que, en ningún caso, se ha valorado el impacto paisajístico sobre este BIC, ni como afecta el paisaje percibido desde aquel o desde los diferentes puntos de observación.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alcoi ha solicitado en varias ocasiones a la empresa promotora que modifique el proyecto para que la línea de evacuación eléctrica no discurra por encima del conjunto de fábricas de este conjunto. A pesar de esto, “todas las propuestas de trazado presentan básicamente el mismo recorrido”, según indica otro informe, en este caso del Museo Arqueológico, que insiste en “la afección negativa” sobre el campo visual del conjunto arqueológico industrial, incluido en el Inventario de Bienes Protegidos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tal como explica la concejala de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Teresa Sanjuán, “el Ayuntamiento de Alcoi valora e impulsa las iniciativas destinadas a fomentar la producción y el autoconsumo de energías alternativas, como la fotovoltaica. Esto no significa que sea un cheque en blanco que paso por alto proyectos que no están correctamente planteados o que comportan consecuencias negativas. El consistorio seguirá de cerca este proceso y, en cualquier caso, velará para garantizar que el trazado de esta línea no afecte nuestro entorno o nuestro patrimonio”.