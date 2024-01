Alzira celebra el 150 aniversario de la creación de su Policía Local

Este lunes se cumplen 150 años desde la creación del cuerpo de la Policía Local de Alzira, fue el día 29 de enero de 1874, durante la alcaldía de José Dolz Martí, fruto de la necesidad de la población alcireña.

Con motivo de la efeméride el Ayuntamiento celebrará un acto el próximo viernes 2 de febrero en las instalaciones de la Central de la Policía Local en la avenida del Padre Pompili 15, en que se hará un acto institucional de bienvenida a los nuevos agentes, reconocimiento a los agentes que llevan 25 años y celebrar con el colectivo esta trayectoria. Por último, también se presentará en acto público el material gráfico y video creado a tal efecto.

También hoy se ha llevado a cabo un programa especial de Alzira Radio en el que ha participado la concejala de Seguridad, Gemma Alós junto a Rubén Pastor i Rubén González, agentes que han llevado a cabo una investigación de 5 años sobre la historia de la Policía Local. En el espacio han aprovechado para hacer un exhaustivo repaso a la historia de la creación y los antecedentes que rodearon el nacimiento del cuerpo.

Alzira fue una de las primeras poblaciones valencianas que constituyó oficialmente su cuerpo de guardia municipal propio. Hasta ese momento eran los vigilantes nocturnos, denominados popularmente serenos y algunos vigilantes diurnos, los encargados de garantizar la tranquilidad de los alcireños y alcireñas a la villa, mientras que al término era la guarda rural la encargada de esa función.

La policía alcireña empezó su trabajo de servicio público en el vestíbulo de entrada de la casa consistorial en la calle de Santo Roc 6, hasta que en el mes de septiembre de 1997 la sede policial fue trasladada al número 12 de la misma calle, a la conocida Casa de los Martínez, hasta el 13 de marzo de 2023, fecha histórica de inicio de las actividades policiales en el actual edificio.

Recordamos que la Policía Local de Alzira recibió en el año 2021, la insignia de Oro de la Ciudad en el acto celebrado al Gran Teatro. Coincidiendo con el 40 cumpleaños de la mujer a la Policía Local, en un año en que la pandemia de la COVID-19, marcó la actividad de los agentes.

A lo largo de los años no solo han contribuido al mantenimiento de la orden y de la seguridad en la ciudad, sino que han ayudado en la asistencia a las personas en situación más vulnerable, han estado esenciales en momentos históricos como la pantanada o durante los meses de confinamiento; han constituido una pieza clave en la atención a la ciudadanía desde la proximidad y la vocación de servicio público para superar varias situaciones de emergencia. La concejala ha aprovechado para felicitar en directo a todos y todas las integrantes en este día para celebrar y estar satisfechos de la trayectoria profesional de un cuerpo con tanta historia “mi estancia dentro de la policía, era un reto que me apetecía y que me pare muy interesante. El cuerpo es un grupo muy implicado y con muchas ganas de emprender nuevas actividades, como dice el eslogan del cumpleaños, quiero felicitarlos por estos 150 años junto a los alcireños y alcireñas” ha destacado.