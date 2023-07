Gandia da luz verde a 'Rubik', el proyecto de 67 viviendas de alquiler asequible en Santa Anna

El Ayuntamiento de Gandia ya ha otorgado a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) la licencia de obra para la construcción de 67 viviendas en régimen de alquiler asequible, al distrito de Santa Anna. El proyecto 'Rubik' fue el que ganó en 2019 el concurso de ideas organizado por el Ayuntamiento de Gandia y la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la propia EVHA.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto ha comparecido con el concejal delegado de Vivienda, Vicent Mascarell, y ha recordado que el proyecto Rubik, fue presentado por la UTE Ignacio Senra Fernández-Miranda / Ignacio Murad Sangiorgi y tiene como objetivo la construcción de un nuevo edificio destinado a alquiler asequible que estará situado al cruce de las calles Montdúver 60 y Gabriel Miró, ante el Palacio de Justicia que pronto abrirá las puertas. La parcela tiene una superficie de 1.932 metros cuadrados con una edificabilidad aproximada de 7.000 metros cuadrados. El proyecto de construcción tiene un presupuesto de 9.635.000 euros (IVA incluido).

Esta iniciativa se enmarca en el Pla 2400 de Vivienda de protección oficial Pública 2021-2026, impulsado por la Vicepresidencia Segunda y la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, con el objetivo de ayudar a garantizar el derecho a la vivienda digna y reactivar el parque público destinado al alquiler, cosa que también contribuirá a generar ocupación a la vez que se dinamizará un sector de la ciudad como el comprendido a la zona plaza Elíptica-Santa Anna a la vez que se desarrolla un nuevo modelo en materia habitacional basado en parámetros de innovación y de sostenibilidad.

Durante la comparecencia se ha explicado que los detalles del edificio permanecen tal como se comunicaron el año pasado. Por lo tanto, la fachada está concebida en forma de zig-zag para permitir que todas las viviendas disponen de una terraza, mientras que en el interior se ha creado un amplio espacio abierto para convertir el patio en el centro de vida y actividad del edificio.

Se trata de un pionero edificio, puesto que desde el proceso de construcción (módulos prefabricados y adaptados a las nuevas exigencias) se ha pensado en la minimización de la huella de carbono. Todo en el edificio está pesando para contaminar y generar menos impacto al medio ambiente a la vez que se aprovechan energías como la solar y la térmica para producir energía que alcanzo las zonas comunes y viviendas. Reduciendo así la impronta de carbono.

Otras características que se han recordado durante la comparecencia es que las viviendas proyectadas cumplen las condiciones de accesibilidad para personas con diversidad funcional o movilidad reducida y que se ha garantizado la accesibilidad en cualquier zona del edificio.

“Se trata de un proyecto que demuestra su compromiso con la inclusión y la equidad haciendo que todas las viviendas cumplan las condiciones de adaptables, no diferenciando entre vivienda adaptada y no adaptado. Es decir, no esperamos que haya una necesidad sino que la satisfagamos por adelantado” ha declarado el alcalde quien también ha puesto en valor la sostenibilidad del edificio, puesto que entre otras medidas, se prevé la instalación de paneles fotovoltaicos y térmicos para satisfacer las necesidades energéticas y térmicas del edificio o el aprovechamiento del agua de lluvia mediante un aljibe situado sobre la zona de estacionamiento. A todas estas medidas, se suman la forma del edificio, la disposición norte-sur, la escasa altura (3 plantas) y un gran patio interior para favorecer la reducción de impronta de carbono de todas las viviendas.

“El Ayuntamiento ya ha hecho los deberes con un expediente que viene a caballo entre dos legislaturas. Ya hemos anticipado que la vivienda será una prioridad y tenemos varias vías para mejorar el parque público” ha explicado el alcalde.

Finalmente, Mascarell ha informado que se espera que las obras se inicien en el primer semestre del 2024 (una vez que la EVHA haya licitado el concurso para la construcción del edificio y en función de la cantidad de empresas que se presenten) y, según indica la Conselleria, que estén finalizadas en dos años aproximadamente, es decir, durante el primer semestre del 2026.