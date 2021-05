Un concejal de Compromís en Caudiel es amenazado junto a su pareja y su hija con tres casquillos de revólver a la entrada de su huerto

Caudiel es una población de la provincia de Castellón con poco más de 600 habitantes gobernada por el PP (cuatro concejales) con dos ediles del PSPV y uno de Compromís en la oposición, Thomas Laimgruber. Este lunes, Laimgruber denunciaba en redes sociales que había encontrado a la entrada de su huerto tres balas de revolver del calibre 38: "Denuncia hecha y el partido está avisado". "La Guardia Civil se ha lo tomado muy en serio desde el primer momento", ha escrito en Facebook.

La alerta, a través de redes sociales, la levanta la pareja de Laimgruber, quien publica: "De 3 en 3. Si he entendido bien esto que he encontrado en mi huerta esta mañana... entonces... una es para mí, otra para mi compañero (el edil de Compromís) y otra para mi hija de 8 años? ¿Es así, entonces?". Y añade: "Para los que no me conozcáis: soy agricultora ecológica y formo parte de una lista municipal que se llama Caudiel Más Vivo Compromís", para finalizar sentenciando, "No tengo miedo de vosotros".

El senador valencianista por Castellón Carles Mulet también se ha hecho eco de esta amenaza: "Nuestro concejal en Caudiel ha encontrado esta mañana 'este regalo' a la entrada de su huerto, donde saben que va todas las mañanas a trabajar... puestas para que se vieran bien". "No es temporada de caza ni parecen cartuchos de caza común", continuaba Mulet, quien se preguntaba: "¿Las han 'dejado caer' y no las han enviado por correpo para que no parezca una amenaza?".

El nostre regidor a Caudiel ha trobat este matí “este regal” a l’entrada del seu hort... posades per a que es vesqueren bé. No és temporada de caça ni semblen cartutxos de cacera comú. Ho han “deixar-ho caure” i no enviatper correus xq no semble una amenaça... ? pic.twitter.com/0e7o1o8zC1 — Carles Mulet Garcia (@carlesmulet) 31 de mayo de 2021

"Todo nuestro apoyo desde compromis a nuestro concejal en Caudiel que ha recibido 3 casquetes de bala, uno para cada miembro de su familia", apuntaba la dirigente del Bloc, partido mayoritario en la coalición valencianista, Àgueda Micó, quien añadía: "No podemos consentir que la violencia y el fascismo se apoderen de nuestros pueblos".

Todo nuestro apoyo desde @compromis a nuestro concejal en Caudiel que ha recibido 3 casquetes de bala, uno para cada miembro de su familia.



No podemos consentir que la violencia y el fascismo se apoderen de nuestros pueblos 🛑 pic.twitter.com/ziOFmBl6vD — Àgueda Micó Micó (@aguedamico) 31 de mayo de 2021

Desde Compromís Camp de Morvedre-Alto Palancia han remitido un comunicado en el que consideran la aparición de los tres casquillos "un aviso de amenaza" a la familia del concejal, "un acto de cobardía, de odio, de intolerancia y de no demócratas". "Esperamos que se encuentren pronto a los autores de estos hechos, por la tranquilidad de la familia", apuntan desde la coalición valencianista, que denuncia públicamente estos hechos, muestran su repulsa "más enérgica" y hacen un llamamiento "a todas las fuerzas democráticas" para que se adhieran a esta condena.