Contenido el perímetro del incendio de Castellón donde los efectivos se centran en el embalse de Arenós y el barranco de Maigmona

La evolución durante la noche del domingo al lunes del incendio de Villanueva de Viver, en Castellón, ha sido positiva y no ha aumentado el perímetro, según ha informado el servicio de emergencias de la Generalitat Valenciana este lunes. Hasta el momento se han quemado unas 3.800 hectáreas y el perímetro afectado es de 40 kilómetros; también se ha señalado que hasta ahora no afecta a ningún paraje natural, aunque sí a terrenos de la Red Natura 2000, y no se prevén más desalojos de población.

Durante la noche han trabajado 500 personas y 50 camiones repartidos entre distintas agencias y organismos, y se prevé la entrada de 20 medios aéreos para hoy. Los equipos terrestres y la maquinaria pesada desplegada han favorecido que el perímetro y el número de hectáreas afectadas no avancen. Durante la noche se han mantenido los trabajos de repaso y de refresco del terreno muy selectivos en las zonas más críticas.

Uno de los puntos críticos es el embalse de Arenós, cerca de Montanejos, donde los recursos están posicionados para que las pavesas no pasen al otro lado de la línea de control, que es la carretera CV-20. El otro punto crítico se sitúa frente a Montán, en el Barranco de Maigmona. Las dificultades se deben a la abrupta orografía del terreno y la dificultad que opone el viento de poniente.

En referencia a las últimas horas, se señala que la meteorología ha complicado mucho el combate contra el fuego en diversos puntos del perímetro. Emergencias recuerda que nos encontramos en nivel 3 por riesgo extremo de incendios.