L’Ajuntament centra la campanya del 8M en les dones migrants residents a València

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de València centra enguany la campanya del Dia Internacional de les Dones en les dones migrades residents a València. La campanya, que enguany porta per lema “Dones migrants, dones fonamentals”, inclou cartelleria, conferències, xarrades, concerts i exposicions, a més de la manifestació del 8M. La regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, ha explicat que “les dones migrants, des de fa moltíssims anys, viuen a la ciutat de València fent tasques fonamentals en diferents àmbits, des de l’activisme, el món de la ciència, el món de l’empresa, des de les cures i els diferents vessants o formes de fer ciutadania”.

Beamud ha afegit que “ens sembla molt important poder focalitzar-nos en este tema porquè volem llançar un missatge molt clar. No només volem parlar dels drets de les dones sinó que també volem parlar de diferents discriminacions que també travessen els nostres cossos per ser dones migrades i dones racialitzades”. La regidora creu que “és fonamental poder parlar d’estes interseccionalitats, poder parlar de les diferents discriminacions, posar damunt la taula les diferents dificultats que hem de travessar segons les nostres circumstàncies per poder tindre les mateixes oportunitats i els mateixos drets i és una manera de visibilitzar que elles també estan fent grans contribucions en diferents àmbits des de fa molt de temps”.

Lucía Beamud ha recordat que tots els dies són 8M perquè “el dia 8 de març és un dia molt important i ressenyable per poder vore quins reptes hem assolit i cap a quins reptes hem de continuar caminant per assolir eixa igualtat efectiva entre dones i homes. Això ho fem d’una manera transversal des de diferents delegacions i servicis d’este ajuntament i durant tot l’any”. En este sentit, la regidora d’Igualtat ha recordat “l’obertura de la segona unitat d’igualtat Torrefiel-Orriols, un exemple molt clar de com volem que la igualtat arribe a cada racó, a cada barri i a cada poble de la ciutat de València”.

La campanya del 8M

La campanya del Dia Internacional de les Dones és obra enguany de l’agència de comunicació “Ladies and Gentlemen” i està centrada en cinc dones migrades des de Guinea Equatorial, Colòmbia, el Marroc, Tunísia i la Xina i residents a València. Per a la directora creativa de l’agència, Noelia Terrer, s’ha tingut en compte “la diversitat de veus perquè no hi ha un perfil únic de les dones migrants. Hem intentat representar eixe cresol de realitats i de visions i el format de collage ens ha permés fer eixa barreja de cada dona, cada procedència i cada personalitat per integrar la seua experiència amb la vivència d’estar ací”.

La cartelleria del 8M estarà enguany present al mobiliari urbà, als mitjans de comunicació i els autobusos de l’Empresa Municipal de Transports (EMT).

Activitats previstes

La Regidoria d’Igualtat ha previst enguany diverses activitats al voltant del 8M, entre les quals una taula redona amb les dones protagonistes de la campanya. Així, el dia 5 de març, a les 11 hores del matí, se celebrarà a la plaça de la Reina una xarrada en la qual hi participaran Ángela María Nzambi Bakale, Marcela Bahamón, Nadia Zein, Rim Hamza i Kandy Wans. A partir de les dotze del migdia, se celebrarà també un concert del grup Balkan Paradise Orchestra, una orquestra única formada per dones i que fusiona els sons balcànics d’una manera festiva.

El dia 6 de març, a les 18 hores, se celebrarà també al Complex Esportiu Municipal de la Petxina la conferència “L’impacte de la rebel·lió de les dones iranianes” que impartirà la professora, escriptora i periodista iraniana Nazanín Armanian.

Coincidint amb la campanya del 8M, l’Ajuntament estrena també l’exposició itinerant “Entrenar la mirada feminista”, un recurs de sensibilització i coeducació que podrà visitar-se del 6 al 10 de març a l’alcaldia de Castellar-l’Oliveral, el Palauet d’Aiora, l’IES Benicalap o l’IES Alejandra Soler. Posteriorment, l’exposició estarà disponible per al seu préstec als centres educatius de la ciutat que ho sol·liciten.

Igualment, l’Ajuntament reconeixerà les dones de la festa el pròxim 8 de març en un acte que se celebrarà al Saló de Cristall. També des d’altres regidories i servicis, com Joventut, Esports, el Gabinet de Normalització Lingüística o l’alcaldia de Castellar-l’Oliveral, hi ha previstes diverses activitats per promocionar el paper de les dones a diferents àmbits.