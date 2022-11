“Amb el Trovam hem aconseguit unir i professionalitzar el sector musical valencià”

La consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha realitzat l’obertura de la desena edició de la fira Trovam, juntament amb el director de l’esdeveniment, Armand Llàcer. El Trovam se celebra entre el 2 i el 5 de novembre en diferents espais de Castelló de la Plana.

Es tracta d’una completa programació musical, amb més de 40 propostes de tots els estils i procedències diverses, i una llarga llista d’activitats per als professionals de la indústria musical, com ara sessions informatives, tallers pràctics i reunions ràpides que tindran l’Auditori de Castelló com a seu principal.

Raquel Tamarit ha destacat que “celebrem deu anys d’aquesta trobada del sector musical valencià, una dècada en la qual el nostre objectiu ha estat acompanyar per a unir i professionalitzar la indústria musical valenciana.”

“El Trovam va iniciar el seu camí des de la base d’un sector que no comptava amb el suport institucional necessari. Des de 2015, amb el govern de Botànic, ens vam prendre molt seriosament la necessitat de reforçar aquesta fita de cohesió del sector professional de la música i des d’aleshores hem treballat en dues línies: l’augment del pressupost que hi destinem per a la seua organització i l’acompanyament en tot moment, des de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, amb Marga Landete al capdavant”, ha detallat la consellera Tamarit.

“Pel que fa al pressupost destinat per la Conselleria, vam començar amb una dotació de vora 41.000 euros i hui el Trovam ja té un pressupost multiplicat per huit fins a arribar als 320.000 d’euros d’enguany. No només es tracta de diners, la clau ha estat en el fet que, en tot moment, des de Cultura de la Generalitat hem treballat perquè el projecte esdevinguera realment la cita anual necessària on tot el sector musical valencià es reuneix, debat, avança cap a la professionalització, intercanvia idees amb altres territoris i estableix connexions i col·laboracions més enllà de les nostres comarques”, ha comentat Tamarit.

En l’acte d’obertura de la fira Trovam també s’ha donat a conéixer la plataforma digital i el funcionament de la Valencian Music Office, un nou projecte de difusió i internacionalització de la música valenciana creat per l’Institut Valencià de Cultura i la FEVIM (Federació Valenciana de la Indústria Musical), que pren el relleu del Catàleg de la Música Valenciana i fa un pas més enllà en usabilitat i funcions per als professionals del sector.

El 3 de novembre, en el marc del Trovam, també s’anunciaran els grups i solistes nominats a la cinquena edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana, organitzats per Cultura de la Generalitat i que es lliuraran al Teatre Principal de València el 16 de desembre.

Programació professional

Durant la celebració de la fira, els agents del sector coneixeran de primera mà projectes que s’estan desenvolupant actualment en àmbits molt variats: tecnològics, editorials, de formació i de circuits musicals. A més, tindrà lloc una completa programació de debats i tallers pràctics per als professionals, sobre internacionalització, drets d’autor, aplicació de noves tecnologies en el sector i segells discogràfics, entre altres.

Un any més, la fira comptarà amb els testimoniatges de diversos artistes i creadors perquè donen el seu punt de vista sobre les activitats que desenvolupen, en les anomenades ‘Converses del Trovam’, que enguany comptaran amb Dover, Martirio, Jorge Martí de La Habitación Roja i Joana Colomar, directora audiovisual nominada als premis Grammy Llatins.

D’altra banda, el Trovam serà la seu de la segona ronda de les Jornades TIIM (Turisme & Indústria Musical), una activitat impulsada per l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana i que té l’objectiu d’estudiar les sinergies entre ambdós sectors.

Programació musical del Trovam

Pel que fa a la programació musical, més de 40 artistes formen part d’un cartell que omplirà de música les sales de l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló així com diferents punts de la capital de la Plana Alta. Cal destacar que la fira valenciana de la música viurà les presentacions dels nous treballs d’importants bandes autòctones com Xavi Sarrià, Smoking Souls, Cactus, Novembre Elèctric, Neus Ferri, Clara Andrés, La Pepa o Tito Pontet. A més, el Trovam també inclou projectes que revaloren la música d’arrel valenciana, com Carraixet, Marala i els germans Jonatan i Christian Penalba.

La pluralitat d’estils que conformen la programació valenciana de la fira es demostra amb la inclusió dels sons de pop electrònic de Capricornio Uno, el ‘rock-garatge’ de Ghost Transmission, el rap del castellonenc Malparlat, els ritmes festius de Niuss, el post-punk de Nueve Desconocidos, el rock alternatiu de Semana Santa, l’energia de Tenda, la sensibilitat del cantautor Tomàs de los Santos, el ‘jazz-fusió’ de Valmuz o les propostes de cançó d’autor d’Elena Játiva i Xiomara Abello.

També estrenaran nou treball a Castelló de la Plana bandes de la resta de l’Estat, com el madrileny DePedro, Enric Montefusco, Maria Hein, Habla de mí en presente i els bascos Merina Gris, a més d’Alba Armengou, la castellanolleonesa Lucía Gonzalo, la mallorquina MDMAR, Maruja Limón i Verde Prato, projecte de la basca Ana Arsuaga.

Dins la programació del Trovam es podrà veure l’electro-òpera ‘Manifest antiromàntic’, signada pels polifacètics Pau Berga i Joan Palomares. Així mateix, hi haurà dos espectacles per al públic familiar: ‘El rock & roll també és cosa de xiquets i de pares’ i ‘Flipa’, títol de l’últim treball de Ramonets.