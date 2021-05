Los caminantes de Julian Opie ya pasean por València

El artista Julian Opie exhibe hasta el 19 de septiembre en València un conjunto de sus reconocidas obras centradas en la figura humana. El Centro Cultural la Nau y la plaza del Colegio del Patriarca dan la bienvenida a esta oda al movimiento, organizada por la Fundación Hortensia Herrero, en colaboración con el Ayuntamiento y la Universitat de València. Instalada en tres espacios diferentes, muestra a personas anónimas, paseando, deambulando por la ciudad o quizás esperando para coger un autobús.

Tres de las piezas del artista londinense dialogan ahora en el claustro de la Nau con el humanista Joan Lluís Vives. Un lugar emblemático que Julian Opie ha elogiado por "la posibilidad de caminar y que la Historia se despliegue con la gente (sus caminantes) en diferentes materiales y posiciones". A pocos metros, dos monumentales esculturas de acero, de doce metros de altura y seis toneladas de peso, ocupan la plaza del Patriarca. Estas piezas gigantes, realizadas exprofeso para ser vistas en València, se ultimaron la semana pasada en una fábrica de Portugal. Tal como cuenta el artista visual, las trasladaron a València por la noche y fueron instaladas con una grúa bajo la mirada de su autor. Junto a ellas se encuentra un grupo escultórico de cuatro caminantes de dos metros de altura.

La muestra se completa en la sala Academia de la Nau con dos cajas de luz, dos cubos con más caminantes y las conocidas animaciones en pantallas de LED, visiones de multitudes anónimas durante sus quehaceres diarios en las grandes urbes. Estas piezas basadas en el cuerpo humano, tal como explica el comisario Javier Molins, "bucea y comparte la esencia" del arte antiguo, ya que en el antiguo egipcio ya se podían apreciar pequeños caminantes en los decorados de las tumbas, que más adelante también utilizarían en el arte griego.

Según Opie, sus obras "no tienen un significado oculto". "Son lo que son, son de aluminio, esa es negra, esa es azul...", describe. Y añade: "Son imágenes de gente corriendo, son estatuas". El artista visual explica que sus piezas "podrían parecer logos de una empresa, pero sin saber identificar de cuál". "Son lenguaje, son color, son movimiento; no hay ningún significado o mensaje político subyacente", expresa. Su secreto "para mantener el dinamismo" es "no centrarse en lo detalles". "No tienen cordones en los zapatos, ni cejas, ni mascarillas; no hay detalles para mantener la sensación de tener una conversación fugaz con alguien que te cruzas por la calle", define el artista sobre sus caminantes, que ya pasean por València.

"Uno de los mejores artistas del mundo"

La exposición de Julian Opie es una de las actividades enmarcadas dentro del proyecto de la Fundación Hortensia Herrero de su futuro Centro de Arte del mismo nombre, que abrirá sus puertas en el antiguo Palacio Valeriola. El edificio albergará las obras de la colección de Hortensia Herrero y exposiciones temporales de artistas internacionales. Las obras de rehabilitación finalizarán en el año 2023.

"Es muy gratificante para la Fundación poder acercar el arte de Julian Opie, uno de los mejores artistas del mundo, a los valencianos”, ha explicado Hortensia Herrero durante la presentación de la muestra que comenzó a gestarse en octubre de 2020, un momento en el que “estábamos confinados en plena pandemia, no se podía viajar… pero al final arriesgamos y aquí está el resultado”.