La Companyia Hongaresa de Teatre estrena ‘Saguntilíada’ en el festival ‘Sagunt a Escena’

El festival ‘Sagunt a Escena’ arriba a la recta final amb l’estrena de l’espectacle ‘Saguntilíada’, una producció de la saguntina Companyia Hongaresa de Teatre, que es representa aquest divendres 4 de setembre al Teatre Romà de Sagunt (22.30 hores).

‘Saguntilíada’ és un viatge per tots els gèneres teatrals, des del teatre clàssic fins al postdramàtic, en què el vertader protagonista és el mateix teatre de Sagunt. L’obra ens trasllada per diferents èpoques històriques i pels fets més destacats que hi van tindre lloc en el seu moment. Es tracta d’un espectacle contemporani i innovador que, a més, incorpora la dansa i el moviment corporal acompanyats per la música en directe.

L’obra està escrita i dirigida per Paco Zarzoso i interpretada per Lola López, Ferran Gadea, Marcos Sproston, Àngel Fígols, Jéssica Martín, Enric Juezas, Mafalda Bellido, Blanca Martínez, Miguel Lázaro, Alejandro Monzonís, Jéssica Martínez, Víctor Vila i Pedro Heredia.

Així mateix, la composició i direcció musical de l’espectacle està a càrrec de Jesús Salvador ‘Chapi’, al front del grup L’Horta Brass, que està format pels músics José Luis Rodrigo, Nino Villanueva, Vicent Muñoz, Andrés Maupoey i Contxi Valero.