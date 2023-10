El Diluvi presenta 'La mentida' per enllestir la temporada abans de la seua provisional pausa

El Diluvi presenta 'La mentida', una nova cançó i videoclip que se suma als senzills llançats durant 2023 i que conclou etapa abans de l'aturada temporal que ha anunciat el grup. D'aquesta manera, 'La mentida', 'El primer ball', 'Espere', 'A fer la mà', 'Terra que no oblida' i alguna sorpresa més composaran un EP que eixirà a la llum en el darrer trimestre de l'any.

'La mentida' es manté en la línia festiva que mescla la sonoritat folk pròpia de El Diluvi amb noves formes electròniques i parla del punt de soledat on pot portar-nos una mentida, per no atrevir-se a contar la veritat i encadenar mentides, i implica una reflexió sobre qui som i com ens mostrem a la resta.

“Ens queden tres mesos intensos de concerts i abans d'emprendre aquesta recta final prèvia a la nostra aturada volíem regalar al nostre públic una nova peça que se suma als temes que hem llançat enguany i que donaran forma a un EP especial per nosaltres”, explica El Diluvi sobre aquesta nova cançó.

'La mentida' ha estat enregistrada als estudis Can Pardaler d'Artés, amb producció del seu incondicional David Rosell. Per aquest nou llançament, El Diluvi ha tornat a comptar amb el disseny gràfic d'Helga Ambak per a la portada del senzill i la fotografia de Lluck Tomàs per les noves imatges del grup. El vídeo que acompanya a aquesta nova cançó i que s'estrena el dimarts 3 d'octubre a xarxes socials, es va rodar just abans de la parada temporal de la banda i ha estat dirigit per Cris Centeno i gravat junt a Borja V. Salom i Kaimer Dolmos a Moixent, a la comarca de la Costera, un indret que sovint s'anomena “la Toscana valenciana”. Al videoclip podem veure una 'sobretaula' on la gent del grup juga una partida de cartes on s'inicia una batalla de mentides col·lectiva en què s'eliminen mútuament, fins que un acaba sol i vençut. És en aquest moment quan s'adona que no és vencedor, sinó la víctima de la mentida.

El Diluvi

El Diluvi és un grup de música valencià que prové de Castalla i d'altres poblacions de l'Alcoià, compost per Flora Sempere (veu i bandúrria), Andreu Ferre (baix), Lluc Llorens (acordió diatònic i veus), Txus Rodríguez (guitarra), David Payà (veu i violí) i Dani Garcia (bateria). Des de 2012, amb el seu EP de debut amb quatre temes versionant a Ovidi Montllor, fusionen estils musicals tan diversos com ara cúmbia, reggae, rumba, folk i la música tradicional o d'arrel valenciana, en un 'mestissatge mediterrani' que ha esdevingut un èxit absolut dins i fora del territori valencià. Temes com 'I tu, sols tu' o 'Heroïnes de la fosca nit' s'han convertit en autèntics himnes de la lluita feminista. La consolidació del grup va vindre de la mà del seu quart disc d'estudi, 'Junteu-vos', (Halley Supernova, 2019), que fou guardonat com a millor disc de mestissatge als Premis Ovidi Montllor (2019) i també com a millor disc de fusió i mestissatge i millor cançó als II Premis Carles Santos de la Música Valenciana, atorgats per Cultura de la Generalitat. 'Present', llançat al 2022, és el seu cinquè disc i ha aconseguit el Premi Ovidi Montllor a la millor cançó i la nominació al millor disc de fusió i mestissatge als Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2022. Durant tot 2023 han llançat els senzills 'A fer la mà', 'Espere', 'El primer ball' i 'Terra que no oblida', cançó de les Trobades d'Escola Valenciana 2023.