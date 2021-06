Festivales valencianos en el verano de 2021: Cuáles se aplazan, cuáles se celebran y en qué condiciones

El verano de 2021 no será el de la vuelta a la normalidad de los macrofestivales. El Arenal Sound de Burriana ha sido el último de los grandes festivales valencianos en anunciar que "el ansiado reencuentro" tendrá lugar del 2 al 7 de agosto de 2022 (y no del 27 al 1 de agosto de 2021, como inicialmente se había previsto). Otros, en cambio, siguen adelante o bien con la esperanza de una posible relajación de las medidas o bien apostando directamente por un modelo intermedio que sí permitirá al público disfrutar de la música en directo.

La Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (Musica PROCV) explica que, aunque no veremos experimentos como el de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona, sí se celebrarán eventos como los Conciertos de Viveros en València y otros formatos de festivales mixtos adaptados a la pandemia, con limitaciones de aforo, mascarillas, sentados por grupos y al aire libre.

Es el caso del festival Feslloc, que este año celebra el 9 y 10 de julio sus “15 años de revuelta” en Benlloc (La Plana Alta). La organización ha adaptado el cartel a la pandemia, como ya hizo el año pasado, reduciendo de tres a dos los días de conciertos, con aforos de 800 personas y sin acampada. El público “hoy por hoy” estará sentado en grupos de máximo diez personas, no se podrá consumir en la zona de conciertos -aunque sí habrá otras específicas para comer y beber-, y será obligatorio el uso de mascarilla. “Si el año pasado seguimos hacia delante, este lo hacemos con más fuerza”, señala la organización del festival que traerá a grupos como ZOO, El Diluvi, Malparlat, Xavi Sarrià o Feliu Ventura.

Otros festivales valencianos como el Medusa Beach Club de Cullera (4 - 9 de agosto) o el FIB (15 - 18 de julio) mantienen publicadas en su web las fechas para este verano, aunque este último ha preparado el nuevo formato Luce Benicàssim, que llenará julio de conciertos con artistas como Ivan Ferreiro, Viva Suecia y Cariño (3 de julio), Camilo (13 de julio), Vanesa Martín (18 de julio), Mónica Naranjo (24 de julio), Nathy Peluso (30 de julio) o Rozalén (31 de julio), entre otros.

El Low Festival ha optado directamente por aplazar al 29, 30 y 31 de julio de 2022 su próxima edición, pero también presenta una versión adaptada para este verano con Low in the City (30 y 31 de julio), que traerá a Benidorm a seis grandes artistas del panorama indie-pop nacional: Dorian, Shinova, La La Love You, Arde Bogotá, Malamute y Locos de Atar.

Esta modalidad también la ha elegido la organización del festival de Les Arts, en València, que aplaza su sexta edición (habitualmente en junio) al 5 y 6 de noviembre de 2021. “Solo hay que esperar un poquito más para reencontrarnos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Mientras tanto, nos hace enormemente felices poder veros a muchos de vosotros en la versión Lite del festival”, anunciaba la organización de un evento que subirá al escenario este 20 de junio, en el auditorio Marina Sur de València, a artistas como Carlos Sadness o Novembre Elèctric. Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento y en cualquier zona del recinto. Las entradas no serán numeradas, pero sí se tiene en cuenta el orden de llegada.

Por su parte, el festival Music Port Fest de Sagunt anunciaba así su cancelación: "Lo hemos intentado. Hemos trabajado en esta edición 2021 con toda la ilusión de volver a vivir el Music Port Fest (...). A poco más de un mes del festival, la normativa sanitaria actual para eventos no nos permite un aforo y formato necesarios para realizar nuestro festival y poder ofreceros una experiencia completa como os merecéis". No obstante, sí celebrará el Port en Viu con los conciertos de La Fúmiga (2 de julio) y M-Clan (3 de julio) en el Centro Cívico del Port de Sagunt.

“Nos vemos en 2022”

El Arenal Sound se suma al listado de festivales multitudinarios que, a lo largo de este 2021, han ido anunciando y cancelando fechas según se iba acercando el momento, al ver que la situación sanitaria no iba a permitir que se celebrara en las condiciones habituales. En la lista de festivales valencianos que han aplazado su próxima edición a 2022 están también el Pirata Rock de Gandia (14, 15 y 16 de julio de 2022) y el Iboga Summer Festival de Tavernes de la Valldigna (27, 28, 29 y 30 de julio de 2022).

"Hemos trabajado muchísimo con las autoridades sanitarias, para poder hacer el festival en un formato más reducido de público, pero con la misma esencia, pero teniendo zona de acampada y varios días de festival, pero nos lo han denegado en repetidas ocasiones", anunciaba la organización del Pirata Rock en su web. De la misma manera, el Iboga Summer explicaba que "aunque se están realizando pruebas piloto y abriendo la posibilidad a celebrar eventos con mayores aforos, siguen siendo insuficientes para nuestro volumen y demasiado restrictivas para nuestro tipo de evento". Recientemente, la dirección del festival Rototom Sunsplash de Benicàssim también anunció su cancelación y esperará un año más para celebrar su próxima edición.