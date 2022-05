La Filmoteca de València inicia un cicle sobre Joan Fuster amb la projecció de dos documentals televisius

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura, inicia en La Filmoteca de València un cicle sobre Joan Fuster amb motiu de la celebració del centenari del naixement de l’escriptor de Sueca. El cicle s’emmarca dins del programa d’activitats organitzades per l’IVC amb motiu de l’Any Joan Fuster, Cent de Fuster 1922-2022, i es podrà veure fins al mes de desembre de 2022.

El director general de l’IVC, Abel Guarinos, ha destacat que “en 2022 es compleixen cent anys del naixement de Joan Fuster, l’assagista i intel·lectual valencià més important del segle XX i figura fonamental en la reflexió teòrica sobre la identitat i la cultura valencianes”.

Guarinos també ha indicat que “la seua obra, però, va molt més enllà i abasta diferents camps de coneixement. Fuster va escriure sobre història, lingüística, literatura, art, filosofia, música i també sobre cinema. Per això, l’IVC ha organitzat, dins de la nostra programació d’activitats de l’Any Fuster, un cicle en La Filmoteca de València, en el qual projectarem diverses produccions sobre l’intel·lectual suecà, però també pel·lícules clàssiques subtitulades en valencià que van despertar el seu interés o sobre les quals va escriure al llarg de la seua llarga trajectòria com a assagista i periodista”.

El cicle s’inicia el dimecres 1 de juny, a les 20.15 hores, amb la projecció en sessió única de dos programes televisius d’RTVE: ‘Personatges: Joan Fuster’ (1977), dirigit per Montserrat Roig i realitzat per Rafael Martín Ortega, i ‘Esta es mi tierra: El País Valenciano de Joan Fuster’ (1982), dirigit per Manuel Serrano i realitzat per Mercè Vilaret.

La sessió és d’entrada gratuïta i serà presentada al públic de la Sala Berlanga de La Filmoteca per la periodista Carolina Ferre i el cantautor Andreu Valor.

‘Personatges: Joan Fuster’ és un documental escrit i dirigit per l’escriptora catalana Montserrat Roig i realitzat per Rafael Martín Ortega en el qual la periodista i novel·lista barcelonesa manté una llarga entrevista amb l’assagista suecà. El programa fou emés l’any 1977 pel canal d’RTVE a Catalunya dins de l’espai setmanal ‘Personatges’, que dirigia Montserrat Roig.

‘El País Valenciano de Joan Fuster’ (1982), dirigit per Manuel Serrano i realitzat per Mercè Vilaret, fou emés en TVE el 10 d’agost de 1983 dins del programa ‘Esta es mi tierra’. A més de les reflexions de Joan Fuster sobre la seua vida, la història, la política i la cultura del País Valencià, també intervenen per a parlar sobre la figura de Fuster l’escultor Andreu Alfaro, l’editor Eliseu Climent, el cantautor Raimon i el catedràtic de Literatura Espanyola de la Universitat de València Joan Oleza.

Dins de les projeccions d’aquest cicle al juny, La Filmoteca projecta, també en sessió única, el dimarts 7 de juny, a les 20 hores, el documental ‘Ser Joan Fuster’ (2008), dirigit per Llorenç Soler, escrit per Nel·lo Pellicer, Francesc Pérez i Moragón i Albert Montón, i amb la producció executiva de Miquel Francés. El documental serà presentat al públic per l’historiador i filòleg Francesc Pérez Moragón, comissari de l’Any Fuster.

Produït pels Tallers d’Audiovisuals i la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València, el documental de 70 minuts és un retrat intel·lectual i humà de Joan Fuster, a partir de l’arxiu literari i fotogràfic de l’escriptor i de moltes altres fonts documentals.

Per a donar testimoni sobre la figura de Fuster, hi intervenen nombroses personalitats de la cultura, el periodisme i la política com Lluís Llach, Pere Maria Orts, Manuel Boix, Josep Lluís Bausset, Francesc de Paula Burguera, Antoni Seva, Júlia Blasco, Lola Badia, Adolf Bertran, Joaquim Maluquer, Josep Fontana, Andreu Alfaro, Doro Balaguer, Josep Iborra, Vicent Pitarch, Josep Garcia Richart, Max Cahner, Albert Manent, Jordi Pujol, Josep Maria Castellet, Eliseu Climent, Manuel Alcaraz, Eulàlia Duran, Raimon, Jaume Lloret, Ricard Pérez Casado, Rafael Matoses, Antoni Domingo, Maria Ruiz, Enric Sòria, Antoni Ferrando i Ramon Lapiedra.