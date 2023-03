Joan-Carles Martí s'endinsa en la poesia amb 'Asimptomàtic'

El periodista Joan- Carles Martí s’inicia en la poesia amb Asimptomàtic, un poemari introspectiu que planteja una reflexió sobre la vida i la malaltia. Publicat per Vincle Editorial, el llibre ha comptat amb els poetes Àngels Gregori i Carlos Marzal com a prologuistes i amb Rosella Reig Caldes com a il·lustradora.

Asimptomàtic surt com a escriptura terapèutica quan a l’autor li diagnostiquen un càncer el 2018, i utilitza la poesia per a un ajust de comptes amb si mateix. “Joan- Carles Martí sap que la poesia és més de preguntes que respostes i que a la gran literatura s’entra amb dolor”, indica Àngels Gregori en el pròleg. “Però Martí ha necessitat la cura de les paraules per alliberar-se de la por en moments en què les agulles li han esdevingut germanes. Sense voluntat de caure en la condescendència -tot al contrari-, la malaltia li ha servit per pujar al ring i retre-li comptes, com un boxejador, a la vida i als dubtes a través de les paraules”, conclou Gregori.

Per a Carlos Marzal, “ Joan-Carles Martí executa un acte confessional- la poesia lírica, en certa mesura, està obligada a fer-ho-, i dibuixa un mapa dels seu pas pel món per a que els seus lectors el travessem en la seua companya; però ho fa subtilment, amb el convenciment que el camí més directe cap a l’emoció no és la vehemència sinó la naturalitat”.

Joan-Carles Martí (València, 1965). Treballa al diari Levante-EMV, redacció en la qual ha desenvolupat quasi tota la seua carrera professional excepte el temps en què va ser subdirector d'un altre rotatiu d'Editorial Premsa Ibèrica, Diari de Girona (1998-2004). A l'octubre de 2008 assumeix la direcció del diari Superdeporte fins a 2013 on torna a Levante-EMV, i des de 2016 és redactor en cap de Cultura, responsable del suplement cultural Posdata i de la revista d'oci Urban. Autor de l’assaig El poble de Mestalla (2013) i comissari de l'exposició Visca Berlanga! en MuVIM (2021), Asimptomàtic és la seua primera incursió en la poesia.