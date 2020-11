Marc Minkowski debuta en Les Arts amb ‘Mitridate’, de Mozart

Les Arts continua amb la seua aposta per Mozart com a compositor imprescindible de la programació artística de la mà les formacions especialitzades més prestigioses. Després de la visita de William Christie i Les Arts Florissants la passada temporada amb La finta giardiniera, Marc Minkowski i la seua formació, Les Musiciens du Louvre, presenten una altra partitura del geni de Salzburg inèdita per al públic de Les Arts, Mitridate, re di Ponto.

Marc Minkowski és un dels noms clau en la interpretació musical, amb un repertori que comprén des del Barroc fins al període modern. Fagotista de formació, va fundar a penes amb 20 anys Les Musiciens du Louvre, que ha sigut reconeguda com una de les agrupacions d’instruments antics més cotitzades en l’actualitat.

Per al seu debut a Les Arts, Marc Minkowski dirigeix Mitridate, la primera òpera seriosa de Mozart, amb la qual el mestre parisenc manté una estreta relació i que ha dirigit en els principals festivals i teatres del panorama actual.

Escrita per un jove Mozart, de 14 anys a penes, Mitridate, re di Ponto va suposar tot un èxit per al geni salzburgués en la seua estrena en el Teatre Regi Ducal de Milà en 1770. Amb llibret de Vittorio Amedeo Cigna-Santi, basat en la tragèdia Mithridate de Jean-Baptiste Racine, versa sobre Mitridates el Gran, un dels més formidables enemics de la República romana.

No obstant això, l’obra va caure ràpidament en l’oblit i no va tornar a la programació de teatres i auditoris fins que es va recuperar en l’edició de 1971 del Festival de Salzburg, que li ha conferit un nou ressorgir amb Marc Minkowski com un dels seus principals valedors.

Partitura brillant, reuneix a Les Arts un elenc vocal sòlid i experimentat, amb la soprano francesa Julie Fuchs ‒sol·licitada per Salzburg o les òperes de París i Viena‒ en el rol d’Aspàsia i la soprano francodanesa Elsa Dreisig (guanyadora d’Operalia 2016 i Neue Stimmen 2015) com a Sifares. El paper titular recau en el reconegut tenor nord-americà Michael Spyres mentre que el contratenor Paul-Antoine Bénos-Djian interpreta el paper de Farnaces.

Completen l’elenc la soprano francoxipriota Sarah Aristidou (Ismene), el tenor francés Cyrille Dubois (Marzio) i la ‘mezzosoprano’ Adriana Bignani Lesca (Arbate).

Mitridate, re di Ponto

Mitridates, rei del Pont, a Àsia Menor, ha fet difondre la falsa notícia de la seua mort en combat per a provar la lleialtat dels seus fills Sifares i Farnaces, la qual cosa ha desencadenat la rivalitat entre aquests pel poder i per l’amor d’Aspàsia, la promesa de Mitridates.

Al seu retorn, el sobirà descobreix que Farnaces pretén conspirar contra ell unint-se als romans i que Aspàsia i Sifares s’han enamorat. Enfurit, decideix un dur castic per als tres, però en tornar derrotat i greument ferit d’una nova contesa contra Roma, Mitridates perdona el penedit Farnaces i lloa la lleialtat de Sifares, a qui lliura com a esposa Aspàsia.