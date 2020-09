Mor l'escriptor Manuel Bas Carbonell, que va atresorar a Xàbia la millor biblioteca privada de la Comunitat

Dol en la cultura de la Comunitat Valenciana i de la Marina Alta. El bibliòfil i escriptor valencià Manuel Bas Carbonell va morir ahir a l'edat de setanta-huit anys després d'una llarga i dura malaltia. Era posseïdor de la millor biblioteca privada de la Comunitat Valenciana a Xàbia, que va ser inclosa el 1994 en l'Inventari General de Patrimoni Històric Espanyol. L'any 2000 Bas Carbonell va vendre el seu fons de més de 25.000 llibres a la Generalitat Valenciana, formant actualment un dels fons bibliogràfics més notables de la Biblioteca Valenciana de Sant Miquel dels Reis. També va donar una part a la biblioteca de Xàbia, on es troba el fons de Manuel Bas Carbonell

Gestor administratiu amb despatx professional a Silla, va començar una tasca de col·leccionisme de llibres valencians que es va perllongar durant més de quaranta anys, i que el va portar a atresorar importants incunables, manuscrits i notables peces dels segles XVI al XVIII. Una tasca que va compaginar amb la seua compromesa dedicació a la cultura, deixant-nos importants exposicions, congressos i seminaris, com els dedicats a Blasco Ibáñez, el gran historiador de Dénia Roc Chabàs, la impremta valenciana o el Tirant lo Blanch.

Entre les seues contribucions més notables figuren l'elaboració de l'expedient que va donar lloc a la declaració de la Llotja de València com a Patrimoni Mundial de la Unesco. A més, va desplegar una intensa tasca editorial amb institucions com l'Ajuntament de València, dirigint col·leccions com Així ens van vore o 9 d'Octubre. Col·laboracions que es van fer extensives a altres institucions, com el Consell València de Cultura, del qual va ser vicepresident, les universitats valencianes, la Diputació de València, o la Societat Bibliogràfica Jerónima Galés, de la qual va ser el fundador.

Com a escriptor, va ser autor d'una extensa nòmina d'articles en premsa sobre el llibre valencià, així com d'innombrables llibres, entre els quals cal destacar, Roc Chabàs. L'historiador de la Renaixença, els seus Viatgers valencians (ss. XV-XX), o El Quixot de València. Recentment la Universitat de València va publicar les seues memòries amb el al·lusiu títol de Passió pels llibres.Memòries d'un Bibliòfil.

Publicacions totes elles en les quals va intentar donar a conèixer alguns dels tresors bibliogràfics que atresorava a la seua biblioteca, en un intent per fer dels llibres, i en definitiva de la cultura, un llegat per a les generacions futures. Una biblioteca que sempre va estar oberta a tothom.