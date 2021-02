El Principal de Castelló rep als fantasmes de ‘Pedro Páramo’

El Teatre Principal de Castelló acull aquest 28 de febrer l’adaptació de la reconeguda novel·la de Juan Rulfo ‘Pedro Páramo’. L’espectacle compta amb la direcció de Mario Gas i la interpretació dels consagrats actors Vicky Peña i Pablo Derqui.

L’adaptació del llibre de Juan Rulfo ha suposat tot un repte escènic per a enfilar la laberíntica estructura de la història de Pedro Páramo, un home humil, que arriba a convertir-se en el cacic del seu poble, Comala. Allí arriba, anys més tard, el seu fill, Juan Preciado, que en tornar al poble, es creuarà amb els fantasmes dels qui hi van viure i descobrirà així qui era realment son pare i com es va aprofitar dels habitants del poble.

El delegat de l’Institut Valencià de Cultura a Castelló, Alfonso Ribes, ha destacat que “estem davant d’una de les representacions més esperades de tot aquest trimestre al Teatre Principal de Castelló, no només per la qualitat del text sinó per la interpretació dels protagonistes, l’adaptació del text de Pau Miró i la direcció de Mario Gas”.

‘Pedro Páramo’ és una coproducció del Teatre Romea de Barcelona, Grec 2020 Festival de Barcelona i el Teatro Español de Madrid que ara arriba a Castelló amb una gran expectació i pràcticament totes les entrades venudes per anticipat.

Les entrades per a aquesta representació tenen un preu de 3 a 20 euros, però es pot obtindre un descompte del 50 % gràcies a ‘Entrada i +’. Cal recordar que, quan es visita el Museu de Belles Arts de Castelló o l’EACC, s’obté un tiquet que permet comprar, a les taquilles del Teatre Principal de Castelló o a l’Auditori i el Palau de Congressos de Castelló, entrades per als espectacles amb un descompte de fins al 50 %.