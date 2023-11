Sagunt acull el pròxim cap de setmana la X edició del Festival del Còmic de la Comunitat Valenciana Splash

El Festival del Còmic de la Comunitat Valenciana Splash torna els pròxims dies 17, 18 i 19 de novembre al Casal Jove del Port de Sagunt. La desena edició del festival, a més de comptar amb les més prestigioses editorials nacionals i valencianes, i autors i autores, oferirà cinema, música en directe, xarrades, la gala de premis, exposicions i tallers per a xiquets i xiquetes.

Com ja és costum, el Festival del Còmic acollirà el dissabte 18 a la vesprada la Gala de Premis Splash. A més, el Splash també compta amb 15 xarrades, que es desenvoluparan al llarg dels tres dies i que comptaran amb la presència dels autors i autores de còmic més rellevants del sector.

Així mateix, el festival també compta amb l'espai Splash Kids/ Jove Splash per a les i els més xicotets, on hi haurà diferents activitats sobre el còmic, taller de xapes, jocs de taula, una zona de videojocs, etc.

Quant als Premis Splash 2023, que s'entregaran el dissabte 18 a les 20 hores, el premi al Millor Àlbum Nacional a Goya. Saturnália, de Manuel Gutiérrez i Manuel Romero; el Millor Àlbum Internacional 2022 serà per a Hierba, de Kerum Suk Gendry-Kim; el Premi “Entendre el Present” 2022, serà per a La cuenta atrás, de Carlos Portela i Sergi San Julián; el Premi Humor Gràfic serà per a Paco Alcázar; el Premi Millor Guió serà per a Diez mil elefantes, de Pere Ortín amb dibuixos de Ramóon Nsé Nsono; el Premi Divulgació serà per a Jaume Vidal; El Premi Mass Media serà per a Xavi Serra; el Premi “Una vida de vinyetes” serà per a Alfonso López; i el Premi María Pérez Lacruz “La Jabalina” de Memòria Històrica serà per a Alfonso Zapico per la tetralogia La balada del norte.

Les editorials, llibreries i fanzines que exposen el seu material són: La Cúpula, Astiberri, Norma, Grafito, Cascaborra, G.P, Unrated, A.C, Malavida, Desfiladero, Aleta, Ponent Mon, Amaniaco; Freak Time; Garbuix; Tokyo Shop; Cósmica; Llibrería Bartelby; Penguin Random House; Somnis de Paper; Andana Gràfica; Cómics de Colección; Anillo de Sirio; Rey Mono; Liana; i Sí Arte.

Els autors i autores que participen en el Splash 2023 són: Alfonso López – Cristina Durán, Miguel Ángel Giner, Kim, Manel Fontdevila, Dani i Fidel, César Sebastián, Carla Berrocal, Paco Alcázar, Sento Llobell, Lluis Recasens (L’avi), Xulia Vicente, Joan Mundet, Andrea Manfredini, Pedro Cifuentes, Julia Cejas, Nadar, Pere Ortín, Candela Sierra, Ramón Nsé Nsono, David Daza, David Lorenzo, Chris Stygryt, Carlos Portela, Sergi San Julián, Jaume Vidal, Xavi Serra, Manuel Gutiérrez, Manuel Romero, Cristina Bm, Jaime Carañana, Jordi Bayarri, José Fonollosa, Lúa Solaz, Darío Adanti, Elena Riera (Anake Neko), Joel De La Rocha, Manuel Granell, Juanarete Juan, Suede, Kento, Eva H, María Iranzo, Raúl Salazar, Nacho Golfe, Kalitos, Santi Blasco, Javi Blanco, Roberto Malo, Paco Zarzo, Ruffini, J.E. Pérez, Sergio Sánchez i Luis Armand.