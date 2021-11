Zoo i Sandra Monfort triomfen en els premis Carles Santos a la música valenciana

El grup Zoo i la intèrpret Sandra Monfort van triomfar divendres a la nit en la quarta edició dels Premis Carles Santos a la música en valencià que convoca la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i que es va celebrar al teatre Principal de Castelló. S'hi van lliurar guardons per a un total de 17 categories, entre les quals hi havia les de millor disc i millor cançó, en un acte que va comprar amb l'assistència del conseller Vicent Marzà, la secretària autonòmica Raquel Tamarit i representants de diferents institucions valencianes.

En la gala, en què es van recordar cançons emblemàtiques de la música valenciana de tots els temps interpretades per veus actuals, com Neus Ferri, Sandra Monfort, Elma Sambeat, May Ibáñez i Viktorija Pilatovic, arranjades especialment per a l’ocasió per Marina Alcantud, es va lliurar el premi d’honor que atorga Cultura a Sedajazz, el col·lectiu de músics que enguany compleix 30 anys i que està liderat per Francisco Ángel Blanco ‘Latino’. Una de les millors i més completes agrupacions de músics de jazz del panorama europeu.

Zoo fou el grup que es va emportar el màxim nombre de premis, en les tres categories a les quals aspirava el seu disc Llepolies: millor disc de música urbana, millor vídeo i millor gira. D’altra banda, Sandra Monfort, que estava nominada al premi de millor artista revelació per Niño Reptil Ángel, es va endur aquest guardó, a més del millor disc de l’any.

El grup de danses populars Les Folies de Carcaixent va guanyar el premi al millor disc de música d’arrel tradicional i, a més, fou el guanyador del premi del públic, atorgat per les votacions populars mitjançant el web dels premis, amb 3.715 vots. Òscar Briz va guanyar el premi al millor disc de cançó d’autor per Amor i psicodèlia en temps de virus i el premi a la millor cançó per La llum es presenta si la crides.

El premi al millor disc de pop fou per a Luis Prado pel seu àlbum El tsunami emocional i el millor disc de rock per a Santero y los Muchachos per Cantina.

El millor disc de jazz fou per a Sedajazz Big Band i Valmuz pel disc Sinergia, i el millor disc de fusió i mestissatge per a Besarabia per Animal republic.

En el capítol de les músiques de repertori, Jordi Sanz va guanyar el premi al millor disc de recuperació de patrimoni musical per Félix de Santos. Obras de concierto, i Spanish Brass obtingué el guardó al millor disc de clàssica contemporània per Spanish Brass (a)live.

El millor disc de música familiar fou Secrets d’una caixa dins d’un calaix, de Marcel el Marcià. El millor disseny d’àlbum el va guanyarJorge Lawerta pel disseny del disc Balboa Lovers de The Dancing Pepa.