Una jueza anula por usura una tarjeta 'revolving' y reprocha al banco “mala fe” para “entorpecer” la reclamación

Una jueza ha dictaminado que el contrato de una tarjeta 'revolving' de un usuario fallecido aumentó el Tipo de Interés Nominal (TIN) casi cuatro puntos respecto a la media y dos puntos la Tasa Anual Equivalente (TAE) tras "modificaciones unilaterales" por parte de la entidad Wizink Bank. La sentencia considera que se trata de usura y condena al banco a devolver a los hijos del fallecido 55.981,41 euros por los intereses cobrados indebidamente.

Las tarjetas 'revolving' son una modalidad en la que todas las compras o disposiciones de efectivo que se realizan quedan aplazadas automáticamente, aunque con la contrapartida del cobro de unos altísimos intereses. Recientemente, una jueza de Castelló elevó una cuestión prejudicial sobre el umbral de usura de este tipo de tarjetas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que la doctrina del Tribunal Supremo no fija un criterio "objetivo, claro y preciso".

El hombre contrató la tarjeta con Citibank en 1993, que lo transmitió posteriormente a Wizink Bank. Los herederos, representados por el despacho alicantino Bufete Sanz & Abogados, apenas conservaban los documentos contractuales por lo que reclamaron la documentación en poder de la entidad.

Un requerimiento que, según la sentencia de la titula del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caravaca de la Cruz (Murcia), "no fue atendido" por parte de la entidad de crédito, con una "evidente mala fe" y con la "intención de entorpecer en lo posible la reclamación".

Se trata de documentación, argumenta la jueza, a la que los herederos tienen derecho a acceder. Es más, "en sede judicial, la parte demandada se ha cuidado de no aportar documento contractual alguno", apostilla el fallo. Además, el banco no ha acreditado que realizara un análisis de riesgo "valorando las circunstancias específicas personales y económicas" del usuario.

La entidad argumentaba que en este tipo de contratos, "el interés normal del dinero no es el interés medio de los préstamos personales al consumo", por lo que no se podía considerar usurero. "No es notablemente superior al tipo de interés habitual en el mercado de tarjetas de crédito 'revolving'", defendía la entidad.

Por el contrario, la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, establece que "es claro" que la TAE aplicada de más del 24% "es notoriamente superior al normal de dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso". En la fecha de suscripción del contrato, la TAE era inferior al 10% pero en 2018 aumentó en 14 puntos.

Así, la jueza ha declarado nulo el contrato y obliga a Wizink Bank a abonar a los hijos del fallecido 55.981,41 euros por los intereses cobrados indebidamente.