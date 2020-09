Infancias rotas

Hay cifras que son espeluznantes y nos quitan el sueño, por mucho que las escuchemos en los medios de comunicación como una noticia más. Me refiero a los casos de violencia de género contra los y las menores, invisibles hasta hace muy poco a pesar de las muertes, de los crímenes que aumentan. Estos días un bebé muere en Almassora, Castellón, tras ser agredido por su propio padre y una niña de 4 años es asesinada en Zaragoza también por su padre en medio de una discusión con la madre. Esta semana empieza el juicio por el asesinato de la pequeña Naiara en la Audiencia de Huesca tras dos aplazamientos. En la mayoría de los casos la justicia actúa tarde y mal.

Más de 1,68 millones de niños viven en hogares en los que su madre sufre violencia de género por parte de su pareja o expareja. Los menores son víctimas de la violencia machista y la sociedad mira con horror y vergüenza, con incapacidad en muchos casos porque a la infancia no se la tiene muy en cuenta. De hecho, es en 2013 cuando se empiezan a contabilizar en España los niños y niñas como víctimas de violencia de genero y tan solo en cinco años la cifra es, cuanto menos, impactante: 221 menores huérfanos y 25 asesinados.

En estas estadísticas no figura el número de damnificados por vivir en sus casas episodios diarios de violencia machista. Y ahí es donde los y las profesionales deberían actuar para evitar más muertes y otros daños colaterales graves e irreversibles. Todos los expertos y expertas en violencia infantil destacan la importancia de tener en cuenta a los y las pequeñas. No escucharlos es, sin duda, perpetuar la violencia de género. Y es que los y las menores víctimas de violencia de género sufren el mismo tipo de trauma que los menores que sufren trauma de guerra. La violencia esta en medio y destroza vidas.

La trascendencia del tema implica actuar, no quedarnos horrorizados hasta el próximo asesinato. Hay una razón muy poderosa que nos impulsa a esa acción y a evitar más violencia. Estudios empíricos nos avisan de que los y las pequeñas que han vivido en contextos de violencia durante su vida pueden tender a repetir patrones. Las niñas pueden volver a ser víctimas de violencia de sus parejas desde muy jóvenes, muchos niños son diagnosticados con traumas, altamente medicados en la adolescencia y paulatinamente van desarrollando conductas problemáticas, son en algunos casos ‘carne de prisión’. Hemos de mentalizarnos de que, si no vemos, entendemos y ayudamos a los niños y a las niñas víctimas de violencia de género no estamos haciendo la verdadera prevención de la violencia y la salud mental.

Las cifras, una vez más, apoyan estos argumentos, nueve de cada diez mujeres víctimas de la violencia de género con hijos menores sostienen que éstos presencian o escuchan esas agresiones. Además, en el 51,7% de los casos el maltrato de la madre ha estado acompañado de la violencia del agresor contra los niños. Los datos más recientes del sistema policial de seguimiento de las víctimas de violencia de género, Viogén, registraba a finales del mes de agosto a 1.540 niños en una situación de riesgo. Con riesgo se entiende que la violencia ejercida por el agresor sobre la mujer víctima podría extenderse a los menores. De ellos, 312 se encontraban en riesgo extremo.

Además de las víctimas asesinadas a manos de los adultos, la violencia machista deja 293 huérfanos, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Muchos presentan baja autoestima, depresión, problemas de alimentación, e incluso consumo de estupefacientes. Los niños pueden reproducir las conductas de violencia que han presenciado, y las niñas ser víctimas potenciales de relaciones abusivas en el futuro.

La realidad nos obliga a sensibilizarnos ante los terribles efectos que la violencia tiene sobre los menores que la sufren, y que en la mayoría de los casos ellas y ellos mismos no pueden expresar con palabras.

Como dijo Mirko Badiale, ‘En cada niño se debería poner un cartel que dijera: Tratar con cuidado, contiene sueños’ No los rompamos.