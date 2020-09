El TSJ anula el nombramiento de Empar Marco como directora de À Punt seis meses después de su sustitución

El nombramiento de la anterior directora general de À Punt, Empar Marco, ha sido anulado ... seis meses después de su sustitución en el cargo. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha dado la razón al periodista Pere Valenciano, candidato perdedor del primer proceso de selección para la dirección general de la cadena pública, y ha declarado nulo el nombramiento de Empar Marco. Pere Valenciano, director de El Periódico de Aquí, recurrió la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de València que desestimó su recurso de reposición contra el acuerdo de nombramiento de la periodista por "falta de legitimación activa".

La sentencia, difundida por el TSJ-CV este miércoles, reconoce que la deliberación se prolongó "debido a la complejidad del asunto" y rechaza la falta de legitimación activa de Valenciano porque "ya se le reconoció en vía administrativa". Los magistrados reconocen la incompatibilidad de dos miembros de la comisión evaluadora (Vicente Vergara, apoderado de la empresa editora de la Cartelera Turia, y María Dolores Navarro, dirigente de la UGT).

"Es indudable que quien participa en un concurso como aspirante a un cargo (...) tiene un interés legítimo y directo en que tal proceso se desarrolle y desenvuelva sin irregularidades o vicios de procedimiento y sin ningún tipo de favoritismos entre los candidatos, respetando los principios de igualdad, transparencia, publicidad, mérito y capacidad, ya que del respeto de tales principios depende la suerte y el resultado del proceso y de que puedan ser preferidos y elegidos unos candidatos sobre otros, y entre ellos, desde luego, como posibilidad o hipótesis, el propio aspirante", señala el fallo.

La aspiración de Valenciano al puesto se ha quedado en "hipótesis", ya que la anterior directora fue sustituida hace medio año por Alfred Costa. El fallo "juzga decisiva" la intervención de Vergara, que acabó dimitiendo, en todo el proceso y también, "en menor medida" la de la dirigente de la UGT.

La sentencia, que no es firme, anula los acuerdos del 2017 sobre propuesta, publicidad y nombramiento de la directora general de À Punt y no se pronuncia en cuanto a pago de las costas procesales.

El TSJ "no juzga" la labor de Marco en el cargo

La exdirectora general de À Punt, Empar Marco, ha recalcado que la sentencia del TSJ que ha anulado su nombramiento "no juzga" su labor en ese cargo, sino que "solo se refiere a los procedimientos y composición del Consejo Rector". "La sentencia no juzga mi trabajo como directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC). Solo se refiere a los procedimientos y composición del Consejo Rector. Compete a la corporación y no haré ninguna valoración sobre su trabajo", ha comentado la que fuera responsable de la radiotelevisión pública valenciana a Europa Press.

Asimismo, ha recordado que ella se presentó al concurso público convocado "en igualdad de condiciones con los otros candidatos". "El acto sobre el que se pronuncia la sentencia es sobre la elección y son los miembros del Consejo Rector los que eligen. Yo soy el sujeto pasivo en este caso", sostiene.