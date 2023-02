Així seran les Falles 2023 a València: carpes des del 7 de març, zona blava debades des de l’11 i prohibit fer botelló

La junta de Govern de l’Ajuntament de València va aprovar divendres el ban faller, les directrius de mobilitat, l’autorització d’instal·lacions, els horaris i l’ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2023. El vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, que va comparéixer acompanyat del regidor Borja Sanjuán, va explicar que “s’acosten les Falles, València canvia molt durant aquests dies i s’ha de garantir l’equilibri entre els diferents usos de la ciutat”.

Com va informar elDiario.es, una de les novetats principals té a veure amb la regulació de llançament d’artefactes pirotècnics per part de particulars. En concret, s’estableix la prohibició de disparades per particulars de productes pirotècnics de les classes no autoritzades per la legislació vigent.

Per als productes de pirotècnia recreativa a utilitzar per particulars, s’estableix una restricció en l’ús de trons detonants en els dies i horaris següents: “el dia 10 de març: entre les 22.00 i les 7.30 de l’endemà; dies de l’11 al 19 de març entre les 2.00 i les 07.30; dia 20 de març a partir de les 00.00 hores (llevat que siga necessari per a la cremà de la falla). No obstant això, i per a respectar el descans veïnal i el benestar animal, es recomana no disparar artificis pirotècnics entre les 15.00 i les 17.00 hores”.

Igualment, “queda prohibida la disparada de qualsevol artifici pirotècnic en tot el Jardí del Túria i en les zones de jocs infantils, llevat dels espectacles del programa oficial de Falles i els que excepcionalment pogueren autoritzar-se pels serveis municipals competents. Pels serveis de la Policia Local seran decomissats o retirats i denunciades amb tot rigor les persones infractores d’aquesta disposició”.

Mobilitat i aparcament

Així doncs, el ban faller regula que, enguany, des de l’1 de març fins al 15 de març, i amb motiu de la mascletà, queda tallada la circulació de vehicles des de les dotze del migdia en el perímetre interior format pels carrers de Colom, Xàtiva, l’avinguda de l’Oest, la plaça de Bruges, la plaça de la Reina, el carrer de la Mar, el carrer del General Tovar i el carrer del Palau de Justícia.

Igualment, des de les 15 del dia 16 de març fins a les 4 de la matinada del dia 20 de març queda prohibida la circulació en la ronda interior del perímetre format pel marge dret del vell llit del riu Túria des del pont de les Glòries Valencianes fins a la plaça d’Amèrica i les grans vies, incloent-hi la plaça d’Espanya i els passos inferiors de la Petxina.

Queden exceptuats d’aquesta norma els autobusos urbans, els taxis, els vehicles de servei públic, els vehicles que atenguen situacions d’urgència i els vehicles oficials autoritzats per l’Àrea de Mobilitat. Aquesta prohibició tampoc afecta les persones residents en la zona restringida, circumstància que podran acreditar amb el seu document nacional d’identitat (DNI), permís de circulació, targeta de permís de circulació, rebut de l’impost sobre béns immobles (IBI) o lloguer. No obstant això, es recomana que s’accedisca amb vehicle únicament quan siga imprescindible.

El servei d’estacionament regulat amb limitació horària també quedarà modificat des de les 9.00 del dia 11 fins a les 9.00 del dia 20 de març en tot el terme municipal de la manera següent: zona blava, se suspén la regulació horària; zona taronja, passa a ser exclusiva per a residents durant les 24 hores del dia; zona verda, mantindrà el funcionament habitual.

Muntatge de carpes i revetles

El muntatge de carpes als carrers es produirà enguany els dies 7, 8 i 9 de març ateses les diferents circumstàncies del carrer afectat, entre les quals el pas d’autobusos de l’Empresa Municipal de Transports (EMT).

El vicealcalde ha destacat la decisió de les comissions falleres de Llanterna-Na Rovella, la plaça del Mercat o la del Doctor Collado de reduir el nombre de revetles nocturnes, substituir-les per oci vespertí o traslladar-les a l’interior dels locals fallers. Campillo ha afirmat que “aquestes comissions estan en la zona zero del patrimoni històric de la ciutat i agraïm la decisió d’aquestes falles per a ajudar-nos a protegir aquest patrimoni”.

La realització de revetles populars i discomòbils en la via pública s’autoritzaran el dia 11 i del 15 al 18 de març de 2023, en horari comprés entre les 22.00 i les 4.00 de l’endemà.

En el cas de revetles, discomòbils i activitats musicals similars, podran fer-se en el casal, la carpa o la zona d’activitats autoritzada en horari de vesprada o de nit, sense possibilitat de fer-les en tots dos horaris en un mateix dia. En cas de fer-les en horari vespertí, serà de 17.00 a 22.00, i en el cas de l’horari nocturn serà de 22.00 a 4.00 de l’endemà. Els dies 10, 12, 13 i 14 de març l’horari autoritzat per a les activitats amb ambientació musical serà, en tot cas, fins a la 1.00 de l’endemà.

Les activitats amb ambientació musical a l’interior de les carpes s’autoritzaran: els dies 12, 13, i 14 fins a la 1.00 de l’endemà; els dies 10,11, 15, 16, 17 i 18 fins a les 4.00 de l’endemà; el dia 19 fins a la mitjanit.

No obstant això, es recomana a les comissions falleres evitar l’ambientació musical en les seues zones d’activitats i carpes en l’horari comprés entre les 15.00 i les 17.00.

A fi de garantir el compliment dels límits sonors establits en aquestes directrius i, en concordança amb l’Ordenança Municipal de Contaminació Acústica, en el cas d’activitats sonores i musicals en la via pública (tant a l’aire lliure com a l’interior de carpes) serà preceptiva la instal·lació d’un limitador que haurà d’intervindre en la totalitat de la cadena de so per part del responsable de l’equip de so. La limitació serà de 90 decibels al carrer i 85 a l’interior de carpes i les comissions.

Les comissions hauran de comptar amb lavabos públics portàtils, correctament senyalitzats, i s’haurà de permetre l’accés i l’ús al públic general les 24 hores del dia. Així mateix, l’organització haurà d’atendre la col·locació, el manteniment i la retirada correctes. Aquests lavabos públics portàtils no podran instal·lar-se davant o al costat d’establiments comercials.

Consum d’alcohol al carrer, mercats ambulants i il·luminació

Segons recull el ban, no hi haurà prohibició de venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en les zones d’activitat autoritzades a les comissions de falla el dia 26 de febrer i del 10 al 19 de març, i recorda el compliment obligat del que es disposa en aquests articles.

El casal, la carpa o la zona d’activitats autoritzada i indicada degudament seran els únics espais en què es puga produir la venda i consum de begudes alcohòliques, i hauran d’estar degudament senyalitzats, i se’n prohibeix el consum fora d’aquests espais.

El muntatge per a instal·lar de la il·luminació ornamental podrà fer-se, en general, a partir del dia 10 de febrer, i per a les que impliquen ocupació de la via pública, a partir del dia 19 de febrer de 2023. L’adornament dels carrers podrà autoritzar-se a partir del dia 1 de març de 2023.

La instal·lació de parades de venda de bunyols i masses fregides s’autoritzarà en el període comprés des del dia 24 de febrer al 19 de març, amb venda a partir del dia 25. La instal·lació de mercats ambulants i parades de venda o consum d’aliments s’autoritzarà des del dia 11 al 19 de març. Aquests llocs hauran d’estar desmuntats, com a màxim, a les 11.00 hores del dia 20 de març 2023.