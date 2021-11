Alcaldes i alcaldesses de la Marina Alta porten a la justícia els incompliments assistencials de les empreses gestores de l’hospital de Dénia

L’associació ciutadana Som Marina, impulsada per alcaldes i alcaldesses de Compromís i partits independents de la Marina Alta, ha iniciat causa contra els incompliments del contracte signat el 2005 entre la mercantil Marina Salud SA, societat immersa en la compra accionarial de Ribera Salud a DKV, i la Conselleria de Sanitat de la GVA.

Segons l’entitat, la gestió privada d’aquest hospital públic ha provocat una disminució dels recursos destinats a la ciutadania, que afecten el seu dret a una sanitat pública de qualitat i digna.

El transcurs d’aquest contenciós administratiu es va iniciar el mes de juny amb una reclamació prèvia davant la Conselleria de Sanitat dirigida per Ana Barceló preceptiva en els tràmits jurídics. Aquesta reclamació prèvia demana la resolució immediata del contracte de gestió a la mercantil per un incompliment manifest relatiu a l’execució d’infraestructures com el centre de Salut de Dénia o Calp, la falta de personal sanitari contractat que comporta la disminució de l’atenció oferida per aquest hospital, així com la penalització econòmica a l’empresa, tal com s’estableix en el contracte signat fa 16 anys.

També es demana que les infraestructures anomenades siguen incloses en el Pla Créixer+ de la Generalitat per resoldre al més prompte possible la manca d’aquest servei. El procés es formalitza amb l’accés a tot l’expedient d’execució del contracte entre Marina Salud SA i la Conselleria. Amb aquesta petició es farà per primera vegada una fiscalització completa, i és la intenció conéixer la magnitud de les faltes comeses pels responsables de la gestió privada i denunciar-ne així totes i cadascuna amb un objectiu clar: portar davant la justícia la direcció del centre i facilitar el camí per a un model sanitari públic i que garantisca la millor qualitat i servei per a les persones.

Som Marina Alta persegueix que el no-compliment de les obligacions sanitàries des de l’any 2005 implique una compensació econòmica per part de l’empresa i s’accelere el procés de reversió.

El vicepresident de l’associació, l’alcalde independent del Poble Nou de Benitatxell, Miguel Ángel García Buigues ha assenyalat: “La gent dels nostres pobles ens demana una implicació política per a fer front a la situació precària de l’únic hospital comarcal, per tant, ja no val posar-se de perfil mentre les persones pateixen. No esperàvem que la Conselleria de Sanitat no responguera al primer requeriment efectuat”.

D’altra banda, Josep Costa, president de la plataforma i alcalde de Gata, ha avançat que aquest procés judicial és el primer pas per a fer justícia a la Marina Alta: “Són massa anys esperant actuacions davant de la fallida del sistema sanitari de la Marina Alta que va provocar el PP quan va vendre la nostra sanitat a canvi de no sabem què. Darrere de cada incompliment hi ha un pacient que ha patit i és inexplicable el silenci de les administracions responsables durant tants anys. És hora de judicialitzar cada incompliment i mirar cap a una sanitat que pense en les persones i no en l’economia del gestor. Els alcaldes i les alcaldesses de Som Marina Alta ens han triat per defensar la gent dels nostres pobles i això fem”.

El mes de setembre passat, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va anunciar que la Generalitat “emprendrà les accions legals oportunes” davant la recent operació de compravenda executada entre els accionistes de Marina Salud, l’empresa concessionària de la prestació sanitària del departament de Dénia, ja que s’ha formalitzat sense que es comunicara amb antelació i sense sol·licitar l’autorització prèvia preceptiva a la Conselleria de Sanitat.

Tren de la costa

Des de Som Marina Alta s’ha anunciat que s’estan mantenint converses amb diferents diputats del Congrés per analitzar el contingut de les esmenes pactades entre el govern i Compromís sobre la redacció de projectes del tren que ha d’unir en un primer tram la Safor i la Marina Alta.

“Estem estudiant la situació, però ja anunciem que ho veiem insuficient, fa 20 anys que estem projectes i fent comissions. És cert que hi ha partida pressupostària a diferència del que passava amb el PP, però és molt reduïda i el projecte des del punt de vista tècnic està aparcat en els despatxos”, ha avançat Josep Costa. Som Marina Alta ha anunciat que en primer lloc elaborarà un informe que actualitze la situació real del projecte per informar la ciutadania i organitzarà les accions pertinents a partir d’aquest primer pas informatiu.