Alumnes i professors valencians disposaran d'una plataforma digital educativa amb Microsoft que "blinda" les seues dades

La Conselleria d'Educació i la Conselleria d'Hisenda han signat un conveni amb Microsoft per a promoure una de les plataformes educatives digitals més potents d'Espanya integrada dins de la plataforma de programari lliure de la Generalitat Valenciana -es publicarà en GVA Oberta i en la web plamulan.es-. L'acord, únic en l'àmbit estatal, contempla una sèrie de requisits que el Govern valencià considerava "fonamentals per a preservar i blindar en tot moment les dades de l'alumnat i el professorat", un apartat específic d'ètica de dades que no es contempla en altres convenis rubricats per la multinacional amb altres governs autonòmics.

El conveni compta amb una sèrie de protocols de seguretat que blinden la informació dels usuaris (professorat i alumnat) i "garanteixen al 100% la seua protecció i la prohibició de venda de dades", assegurant el compliment de la llei orgànica de protecció de dades, ja que en totes les actuacions prevaldrà l'interés superior del menor; s'establiran protocols per a la prevenció i seguiment d'actuacions no ètiques; certificació de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat de nivell alt. A més, la Generalitat podrà eliminar o extraure les dades residents en la plataforma "en qualsevol moment".

La Generalitat Valenciana, a més, podrà realitzar auditories externes anuals per a verificar el compliment de les clàusules d'ètica de dades i els possibles litigis es resoldran en tribunals valencians. Les dades s'emmagatzemaran en servidors virtuals situats en l'espai comú europeu que no s'analitzaran.

Tal com destaca el conseller d'Educació, Vicent Marzà, es tracta d'un conveni "molt específic, únic en l'Estat en el qual es preserven molt les dades dels usuaris i alhora s'utilitzen algunes eines de Microsoft no de manera externa, sinó que s'integren dins del domini i control de la plataforma Aules, que utilitza el professorat amb el seu alumnat".

Entre els avantatges del nou model digital educatiu valencià es troben: l'agilitació dels tràmits entre els centres i les famílies, així com la reducció de la burocràcia en la gestió dels centres; l'augment de les capacitats en tecnologia de la informació i comunicació (TIC) de l'alumnat i millora de les destreses en utilització de materials TIC per part del professorat; el foment de l'ús d'eines col·laboratives de treball i de coordinació telemàtica.

Millora de les eines d'Aules

El conveni permetrà una millora de les eines d'Aules, amb una major capacitat d'emmagatzematge i un abast d'un milió d'usuaris, "per tant, la cobertura dóna servei per als prop de 800.000 alumnes i 80.000 docents del nostre sistema educatiu". Hi haurà un servei de videoconferències integrat a l'abast de tot el professorat; comptarà també amb més eines per a fer tasques educatives compartides i col·laboratives; hi haurà eines específiques per al treball d'alumnat i el professorat amb diversitat funcional; programari millorat per a la utilització de pissarres digitals.

Tot l'alumnat tindrà al seu abast una identitat digital consistent en un correu electrònic de la Generalitat, del tipus «@gva.es» de gran capacitat, per a preservar les seues dades quan utilitzen les eines digitals.

Per a la posada en marxa de la nova plataforma digital, a partir del pròxim mes de març s'iniciarà una prova pilot en 50 centres per a fer les primeres proves amb uns 50.000 alumnes i 3.000 docents. Per al curs 2021-2022 estarà implantat en tot el sistema educatiu valencià.

L'origen de la iniciativa

L'inici de la pandèmia i el conseqüent confinament que va provocar el tancament de centres educatius durant l'últim trimestre del curs passat va portar a una profunda revisió de les eines educatives digitals valencianes, "calia atendre l'emergència del moment i, de la nit al dia, fer possible un pla que garantira l'ensenyament online". Així va nàixer el pla Mulan amb l'ampliació de la capacitat de les diferents eines de comunicació existent entre professorat i alumnat, així com l'establiment d'altres noves per a conformar la formació a distància.

Es van posar en marxa l'aplicació informàtica 'Web família' per a la comunicació directa entre les famílies i el professorat, Aules per a l'elaboració de materials educatius i diferents funcions que "van garantir l'ensenyament" i l'establiment d'un nou servei de videoconferències, i en paral·lel l'adquisició de tauletes digitals amb connexió a internet per a l'alumnat vulnerable que no disposava d'aquests elements digitals necessaris de treball a distància a casa: "No va ser immediat, però vam donar resposta a l'emergència del moment gràcies a la implicació de tota la comunitat educativa valenciana".

Segons Marzà. el pla Mulan "va nàixer pels devastadors efectes de la pandèmia amb el tancament de centres educatius, però ha vingut per a quedar-se i tindre continuïtat". "Ha sigut un bon aprenentatge i ens va posar a tothom alerta per a prioritzar la necessitat de millorar les eines digitals educatives i d'incorporar-les en el dia a dia de l'ensenyament presencial dins de les metodologies innovadores que estem impulsant des de fa uns cursos", ha afegit. "És per això que també, des de fa mesos, hem multiplicat la formació en TIC per al professorat valencià i des de finals del curs passat i durant tot aquest estem oferint diferents formacions amb més de 25.000 places formatives perquè el professorat introdueix l'ús integrat de les noves tecnologies en l'aprenentatge del nostre alumnat".

En el present curse també s'ha implementat la matèria Cultura Digital, "un projecte únic en l'Estat que ha tingut molt bon acolliment en Secundària, i mitjançant el qual es tracten a l'aula temàtiques com l'ús responsable de les xarxes socials, el ciberassetjament o les notícies falses o fake news".

El conseller d'Educació defensa que s'ha mantingut l'esforç en una "carrera de fons" en dos sentits amb l'objectiu de "millorar les eines educatives digitals per a generar una vertadera transformació digital educativa i adquirir més portàtils i tauletes per als centres educatius". Respecte al material informàtic, "comptem ja amb 30.000 dispositius i disposarem de 50.000 més; un total de 80.000 per a "renovar el parc tecnològic dels centres educatius i reenfocar-lo cap a l'ús habitual a les aules, més enllà dels ordinadors estancs de les aules d'informàtica. Una mesura que anirà acompanyada de la implantació de connexió Wifi en tots els centres educatius públics durant aquest curs 2020-2021".

Signatura del conveni

En la signatura del conveni, que ha tingut lloc aquest dimarts en el Palau de la Generalitat, han participat el president Ximo Puig, el conseller d'Educació, Vicent Marzà, i el titular d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, la direcció general del qual de Tecnologies de la Informació i la Comunicació ha participat en el projecte, així com la presidenta de Microsoft España, Pilar López. Es tracta una iniciativa "emmarcada en el procés de transformació digital de la Generalitat", tal com ha destacat Soler: "És un projecte clau per a integrar als centres educatius amb les eines i dispositius implantats des de la direcció General de Tecnologia de la Informació i la Comunicació que possibilitarà nous mètodes d'aprenentatge, comunicació i col·laboració entre els centres i la comunitat educativa".

El conseller d'Hisenda ha anunciat que en els pròxims dies s'abordarà l'augment de la banda ampla, triplicant el cabal de dades en 1.700 centres educatius, i s'adquiriran 3.500 nous ordinadors per a substituir a aquells que tinguen més de 10 anys: "Atendrem la major demanda d'internet de col·legis i instituts per la COVID-19. La pandèmia ens ha enfrontat al repte de migrar d'un model educatiu presencial a un telemàtic al qual hem de donar resposta".