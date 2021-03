Anticorrupció sol·licita 12 anys de presó a l'exdirectora de l'IVAM per beneficiar la carrera del seu fill amb recursos del museu

La Fiscalia anticorrupció sol·licita 12 anys de presó i inhabilitació per a càrrec públic durant una dècada per a l'exdirectora de l'IVAM Consuelo Císcar pels presumptes delictes de malversació, suborn i prevaricació, segons ha avançat el diari Las Provincias.L'exdirectora del centre artístic està acusada d'usar recursos del museu per a catapultar la carrera artística del seu fill Rablaci (acrònim de Rafael Blasco Císcar), encara que aquest últim no està processat en la causa.

L'Audiència Provincial de València va confirmar l'ordre de processament dictada pel Jutjat d'Instrucció número 21 el passat 11 de juny contra Císcar, la seua assessora Pilar Mundina i l'ex director econòmic d'aquest museu Juan Carlos Lledó. Les acusacions consideren que l'exresponsable del museu va ajudar el seu fill amb recursos de l'IVAM mitjançant la compra amb fons públics d'obra d'artistes que en paral·lel executaven serveis similars per a les exposicions o els catàlegs del jove escultor.

L'acte enumera els correus electrònics de diversos responsables del museu en els quals es refereixen a la participació de Rablaci en exposicions a l'estranger o la traducció del seu curriculum vitae. També el transport de les seues escultures per part de Logística del Arte SL, l'empresa de capçalera de Císcar en l'IVAM.