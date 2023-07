La Batalla de Flors posa diumenge el fermall final a la Gran Fira de València

La Gran Fira de València 2023 tanca el seu programa d’activitats amb la Batalla de Flors, que se celebrarà l’últim diumenge de juliol en l’Albereda. El regidor delegat de Festes i Tradicions, Santiago Ballester, va visitar dijous juntament amb Laura Mengó i Paula Nieto, fallera major i fallera major infantil del 2023, respectivament, els camps de clavellines situats en el terme municipal d’Alboraia.

Així doncs, un total d’1,2 milions d’unitats d’aquesta flor protagonitzaran en el passeig de l’Albereda, l’acte més simbòlic i popular de tota la programació de la Gran Fira que se celebra des del 1891.

En la seua visita, Ballester ha destacat “tota la faena i l’esforç dels floricultors que ha permés recol·lectar aquesta ingent quantitat de flor”. Aquest cultiu es du a terme en finques de 30 fanecades repartides en diversos camps com els d’Alboraia, Meliana i Alcàsser, entre altres localitats, per a evitar que un temporal arruïne la producció.

Enguany s’han acreditat més de 120 periodistes per a fer la cobertura mediàtica de l’esdeveniment que, així mateix, serà retransmés en directe per À Punt. En la Batalla, desfilaran 40 carrosses, engalanades amb flors, des de les quals les xiquetes i les dones preseleccionades per a formar part de les corts d’honor de les falleres majors de València del 2024 llançaran i intercanviaran amb el públic els clavells, així com representants de diversos sectors fallers i les falleres majors de València del 2023 i el 2022, amb les corts d’honor respectives, la Bellea del Foc i la reina de les festes de Castelló. També hi participaran com a convidades amb dues carrosses, igual que altres anys, les falles de l’Horta Sud i representants d’associacions festives del cap i casal.

D’altra banda, en la programació dels dies previs a la Batalla destaquen les actuacions als Jardins del Palau, els jocs i les animacions de la Menuda Fira, els espectacles de màgia o les exposicions del Museu Valencià d’Etnologia, de Prehistòria i de l’IVAM.

Així doncs, dissabte destaca el ‘Sopar de la Punxà’, que se celebrarà a les 21.00 a la Ciutat Fallera la vespra de la Batalla de Flors. Durant aquesta nit els mestres carrossers acaben de punxar la flor en les carrosses que desfilaran l’endemà en la Batalla. Així mateix, després de la faena treball arriba, a les 23.00, l’hora del ball amb l’orquestra Scream. A part, a les 18.00, l’IVAM oferirà la visita a l’exposició ‘Aref El Rayess. Obres (1957-1978)’.

Per a diumenge, 30 de juliol, la programació ofereix un espectacle de màgia i titelles denominat ‘Ser mag’ d’Alfonso Bravo a les 11.00 en la Beneficència, seguit de visites a diverses exposicions com les del Museu Valencià d’Etnologia, de Prehistòria i de l’IVAM. Finalment i com a colofó se celebrarà, a les 20.00, la tradicional Batalla de Flors que tancarà la Gran Fira de València 2023.