La caiguda del 10,4% del trànsit de contenidors en el port de València augmenta els dubtes sobre la polèmica ampliació

“Si la cosa agafara un temps indefinit, indeterminat, evidentment sotsobra bastant la inversió”. El president a Espanya de la naviliera MSC, Francisco Lorente, pressionava així l’octubre del 2019 perquè l’ampliació nord del port de València, adjudicada mesos després a una filial del grup suís, s’executara sense demora. Eren moments en què el trànsit de contenidors estava en alça i l’argument principal utilitzat per l’Autoritat Portuària de València (APV) girava al voltant del risc de col·lapse de la infraestructura. Quatre anys després, amb una pandèmia i una guerra pel mig, són precisament les dades de trànsits marítims les que poden fer sotsobrar l’ampliació, unides als problemes jurídics i ambientals.

En 2022, primer any de normalització després de la crisi sanitària, el trànsit de contenidors TEU (mesura que equival a un contenidor normalitzat de 20 peus) del port de València va ser de 4,9 milions, un 9,9% menys que el 2021. Aquesta tendència s’ha mantingut en els huit primers mesos d’enguany, en què el descens ha sigut del 10,4%. Dels 4,9 milions registrats l’any passat, un 63% estaven buits (1,1 milions) o eren de trànsit, és a dir, es passaven d’un vaixell a un altre (2 milions).

El doctor en Economia i expert en transport Vicente Torres, explica que “el moviment de contenidors buits és una part normal de les operacions de transport marítim i de les activitats portuàries, però no pot ser un indicador de l’impacte d’aquestes en l’economia regional”, assenyala.

La preponderància del moviment de trànsit explicaria, segons Torres, per què el port de Barcelona mou menys contenidors, però té més ingressos: “Els ports de Barcelona i de València no són competidors, primer, perquè tots dos són ports d’interés general de l’Estat i, segon, perquè Barcelona està centrat en el trànsit import-export i València en el moviment de contenidors de trànsit, que és al que es destinarà l’ampliació. Això té un problema i és que el fa més vulnerable a tot el context internacional, a més que en aquest àmbit hi ha altres ports molt més eficients com el de Tànger”, explica.

Per a Torres, les dades de descensos de trànsits no són conjunturals, sinó que és una tendència motivada sobretot perquè des de la pandèmia, “cada vegada s’evita més la dependència de la Xina i van reduint-se els trànsits marítims de grans distàncies”.

Problemes jurídics i ambientals

A més de la conjuntura econòmica, l’ampliació del port de València està embossada en la taula del Consell de Ministres principalment per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que qüestiona la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 i pels diferents informes ambientals que asseguren que la infraestructura posaria en risc el Parc Natural de l’Albufera.

De fet, l’APV ja ha incomplit la DIA, segons la qual havia de promoure un projecte de regeneració en cas de detectar-se la regressió de les platges del sud, una actuació que ha desenvolupat el Ministeri de Transició Ecològica amb un cost de 28 milions d’euros dels quals el Port no ha aportat ni un sol euro.

Campanya contra un bloqueig de què ningú té notícia

Mentrestant, un sector de l’empresariat valencià i la dreta en el Govern de la Generalitat Valenciana llancen una campanya contra una pretesa intenció de paralitzar l’ampliació del port de València en el context de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez. La campanya no es basa en cap dada objectiva. La portaveu del Consell i consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino, va reconéixer dimarts que, tot i que el Govern valencià no té la confirmació que ERC i Junts hagen demanat frenar l’ampliació del port de València durant les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez, en cas que això s’haja produït, el Consell “no permetrà que per aconseguir els vots per a una investidura es pose en dubte la competitivitat i importància del port per a tots els valencians”.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, va advertir que, si es confirma que en “l’agenda oculta” de les negociacions del president en funcions, Pedro Sánchez, amb ERC i Junts per a la seua investidura està “estrangular” l’ampliació del port de València, això de ‘Valencians en peu alcem-nos’ –lletra de l’himne regional– es quedarà curt per al que posarem en marxa“.