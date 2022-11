La candidata del PP a l’alcaldia de València eludeix explicar quant cobra de la universitat que va vendre com a consellera

“Està en la meua declaració, fem declaració de béns tots els anys en les Corts i en l’Ajuntament. Efectivament soc regidora de l’Ajuntament de València, síndica de les Corts i secretària general, però tinc un únic salari com a regidora i com una gran part de regidors de l’Ajuntament de València o del Govern valencià es pot compaginar amb algunes classes puntuals sempre que no tinguen un component de salari públic”. Així responia dijous en À Punt la portaveu del PP a València i en les Corts Valencianes, María José Catalá, aspirant a l’alcaldia el 2023, preguntada pel seu sou com a professora associada de la Universitat Internacional de València (VIU), la universitat que va vendre al Grupo Planeta quan era consellera d’Educació de la Generalitat Valenciana.

Català, repreguntada diverses vegades sobre la quantia concreta que percep, va eludir fer pública la xifra de la seua remuneració: “El que es cobra normalment pels crèdits que impartisc. Cobre el que cobra un associat, depén del nombre de crèdits que s’impartisquen. No cobre una quantitat al mes, cobre puntualment quan s’imparteix una classe, poden veure la xifra en la meua declaració de béns”.

No obstant això, ni en la declaració publicada en l’Ajuntament de València ni en la de les Corts Valencianes apareix el desglossament de la quantia que percep. En el cas del document del consistori, a més, consta que des del 2017 també col·labora amb la Universitat Cardenal Herrera i que va fer el mateix entre el 2017 i el 2019 en l’Institut d’Educació Superior EAE, una altra entitat vinculada al Grupo Planeta.

Com va informar elDiario.es, fa poc Catalá va presentar un escrit a l’Ajuntament de València en què comunicava que la seua relació laboral amb la VIU modificava la naturalesa jurídica. Segons l’escrit remés el 2 d’agost, Catalá passava de “consultora externa” a “contractada laboral (professora associada)”, una acció que, apunta, no suposarà “variació de càrrega docent, ni d’horari, ni de condicions econòmiques”, que no s’especifiquen. El 2021, Catalá mantenia la dedicació exclusiva a l’Ajuntament de València, activitat per la qual percep 74.000 euros bruts i impedeix que cobre d’altres ocupacions. El 2020 el ple municipal va acordar concedir-li la compatibilitat per a desenvolupar l’activitat com a docent, especialista en diverses àrees, en qualitat de “consultora externa”.

En l’escrit, Catalá indica que “com a professora contractada a temps parcial desenvoluparà la seua tasca docent exclusivament en modalitat en línia, amb una dedicació de 24 ECTS [crèdits], i en la franja horària de 18 a 22 hores”, amb dues assignatures cada quadrimestre a càrrec seu. La mateixa regidora ha sigut qui ha comunicat al consistori el canvi, que es produeix per raons d’organització de la mateixa universitat, de la plantilla de la qual passa a formar part. Així doncs, l’Ajuntament dona el vistiplau al canvi, del que es dedueix que no hi ha cap circumstància irregular, cosa que encara fa més cridanera la resistència a donar a conéixer la seua remuneració.

En contraposició, el regidor socialista d’Hisenda, Borja Sanjuán, que també va obtindre el vistiplau per a compatibilitzar la seua activitat com a edil i com a professor associat de ciències polítiques a la Universitat de València, no va tindre cap objecció a declarar en l’expedient que la seua retribució com a docent ascendeix a 270 euros al mes, un expedient que analitza l’Agència Antifrau arran d’una denúncia anònima malgrat estar aprovat en el ple municipal (amb el vot favorable del PP) i haver passat, per tant, els pertinents controls jurídics municipals.

La VIU es va crear en l’època de Govern del PP com a institució acadèmica per la Generalitat Valenciana el 2008 com a oferta de formació en línia. El 2014, quan Catalá era consellera d’Educació, el Grupo Planeta va pagar quatre milions d’euros pel 70% de la universitat, en què l’executiu havia invertit més de 30 milions d’euros. Planeta, amb diverses escoles de negoci en la seua cartera, va ser l’única oferta en ferm que es va presentar al concurs el 2013 i la venda es va formalitzar el gener del 2014.

Actualment Planeta té el 70% de l’accionariat, i la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment dels Estudis Superiors, el 30% restant. Quan elDiario.es va publicar la seua relació laboral amb l’empresa, la parlamentària va rebutjar que l’activitat puga considerar-se una “porta giratòria”, perquè “no l’ha fitxada la VIU” i contínua la seua trajectòria política en actiu com a regidora i diputada.