El cardenal Cañizares rectifica després de convocar un acte de desgreuge a la Mare de Déu per un tuit sarcàstic eliminat als cinc minuts de ser publicat

"Madrid: Perquè agafaré a María Teresa Campos, la ficaré en una vitrina i la passejaré per la ciutat com un mico de fira. Això no hi ha qui ho supere. València: Aguanta'm la cassalla...". Aquest és el text, publicat en Twitter per Amadéu Mezquida, el secretari del grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de València, que va provocar que l'arquebisbe de València, el cardenal Antonio Cañizares, convocara un acte de desgreuge a la Mara de Déu (el segon en els últims cinc anys després que en 2016 el prelat organitzara un altre per la utilització de la imatge de la Verge dels Desemparats en un cartell del col·lectiu Endavant en el qual apareixia fent-se una besada amb la 'Moreneta').

La publicació, que es referia a la iniciativa del cardenal valencià de traure a la Verge en el 'Maremòbil' pels carrers de València i que va ser eliminada pocs minuts després pel seu autor en veure el renou que s'havia ocasionat, va desencadenar la reacció de l'Arquebisbat. En una carta remesa per Cañizares a "sacerdots i fidels" de la Diòcesi de València, l'arquebisbe va adjuntar una còpia del tuit perquè, des de dilluns passat 15 de març i "fins a la festa de San Josep" es llegira el text "al final de totes les misses i actes religiosos i es resen després, com a acte de desgreuge, tres Ave María, o es rese, on siga possible, el Sant Rosari".

Cañizares qualifica el text publicat en xarxes socials de "insult greu" a la Mare de Déu. "I també als seus fills, els bons valencians, que no podem tolerar i, per això, hem d'oferir-li aquest desgreuge a la nostra Mare", afig.

Mezquida ha enviat una missiva a l'Arquebisbat de València en la qual reconeix que la seua publicació tenia un to "tal vegada massa àcid" i amb un tractament "poc apropiat" cap a la imatge de la Verge dels Desemparats. "Una publicació feta de manera poc reflexiva i que va provocar involuntàriament que algunes persones se sentiren ofeses", explica el politòleg, qui aclareix que, com la seua intenció no era ofendre els sentiments religiosos de ningú, -"al contrari, sent jo una persona creient i confirmada en la fe" -puntualitza-, va esborrar ràpidament el tuit i va escriure un altre donant explicacions i "assumint l'error". L'arquebisbe de València, finalment, ha comunicat que "accepta i agraeix" la rectificació pública.

1⃣Ahir vaig fer un tuit que alguns van interpretar com un atac religiós. Al no ser eixa la meua intenció el vaig esborrar de seguida i doní explicacions

2⃣ Hui Cañizares ha enviat a tots els rectors de València la carta de l'esquerra

3⃣ He enviat esta resposta a l'arquebisbat pic.twitter.com/eDfMFEqcg7 — Amadeu Mezquida💧⭐🔻 (@AMezquida) 16 de marzo de 2021

Mezquida considerava "desproporcionada" la reacció que se li "assenyale" en totes les misses, llegint "innecessàriament" un tuit que ja no existeix. Per això, sol·licitava que es reconsiderara aquesta decisió i "sàpien perdonar els errors d'uns altres", ja que es defineix com a "orgullós net i fill de dones de nom Amparo". I afig: "No sols respecte a la nostra Patrona, sinó que li professe sincera estima". Aquest "afecte" és el que el va motivar a fer pública, "de manera errònia", la seua discrepància amb la conducta de l'Arquebisbat amb la imatge de la Mare de Déu.

Mezquida, en declaracions a elDiario.es, lamentava la reacció del cardenal: "No soc anticlerical, al contrari, soc creient i d'una família molt catòlica". I censurava que per la seua crítica al tracte que se li dona a la Verge dels Desemparats es vulga relacionar a Compromís amb una formació anticlerical. Així, qualifica la reacció a un tuit que a penes va durar uns minuts publicat de "desproporcionada", i més quan la carta es va enviar a les parròquies dotze hores després de la seua publicació.

Després del missatge de Mezquida i la seua rectificació pública, Cañizares ha afirmat: “Perdonem com ens perdona sempre la Mare de Déu, com ja havia expressat ahir, i es resaran igualment tres Ave Marías, però sense cap lectura ni cap al·lusió, sinó com si fora una ofrena més de flors a la Verge, pel dolor que es va produir, i amb el mateix i fervent motiu pel qual la imatge pelegrina ha visitat a València els llocs de major sofriment, com a hospitals, residències i cementeris, per a alleujar el sofriment dels afectats per la pandèmia, i oferir aquesta situació de no poder celebrar tots junts l'ofrena a la Mare de Déu”.

El cardenal Cañizares se sube al “Maremóvil” en su recorrido por las calles de Valencia y hospitales para mostrar su proximidad con los que sufren: https://t.co/UGCzFWJLnW

📸: @ManoloGuallart @Albertosaizllop pic.twitter.com/Q6c0z1AaW7 — Archidiócesis de Valencia (@archivalencia) 16 de marzo de 2021

Polèmica amb el 'Maremòbil'

L'Arquebisbat va anunciar fa uns dies la seua intenció de traure el 'Maremòbil' amb la Verge dels Desemparats per València com a gest faller, una decisió que inicialment va ser rebutjada pel Govern valencià davant el possible risc que es produïren aglomeracions al seu pas, tal com va advertir la consellera de Sanitat Ana Barceló. No obstant això, a penes unes hores més tard, el Consell va haver de rectificar i permetre el pas del 'Maremòbil' respectant les mesures de seguretat sanitàries i evitant qualsevol risc per a la salut dels ciutadans.