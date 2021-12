Un de cada cinc homes valencians reconeix que consumeix prostitució, malgrat que el 69% de la societat creu que fa mal a la dignitat de les dones

Un de cada cinc homes valencians reconeix haver consumit prostitució una vegada en la vida. La xifra suposa el 99% de les persones que consumeixen prostitució a la Comunitat Valenciana, segons un informe de la Universitat de València elaborat per al Fòrum Valencià per a l’Abolició de la Prostitució.

El fòrum, creat des de la Conselleria de Justícia que dirigeix Gabriela Bravo, ha encarregat dos informes a dos catedràtics de sociologia i dret penal per impulsar mesures abolicionistes. Les dades comparades de tots dos informes reflecteixen que bona part de consumidors de prostitució ho són malgrat que consideren que menyscaba la dignitat de les dones i reconeixen que no és una activitat lliure.

L’estudi d’Antonio Ariño, catedràtic de sociologia de la Universitat de València, estima que entre 8.000 i 10.000 dones són víctimes de la prostitució i que només en sis portals web hi ha 52.000 anuncis que publiciten més de 1.700 pisos. L’informe d’Ariño traça un perfil del consumidor de prostitució, que correspon a un home, consumidor habitual de pornografia i que compleix “tots els requisits per a ser considerat un masclista en la seua percepció del món”, detallat per una sèrie de preguntes sobre les seues consideracions en les relacions de parella.

Pel que fa a les víctimes, el sociòleg apunta que sumen una sèrie de factors de vulnerabilitat: joves, de nivell educatiu baix, entorns familiars humils, i de nacionalitat espanyola o estrangera en funció de l’àmbit. Les dones que exerceixen prostitució al carrer i en els clubs són majoritàriament estrangeres, mentre que en els pisos augmenten les dones de nacionalitat espanyola. Per al sociòleg, la diferència de perfils és un factor que mostra la desigualtat que l’activitat legitima. “La prostitució és un fet de desigualtat de gènere: l’expressa i la reprodueix”, assenyala el catedràtic. “És la prova que estem davant una institució en què convergeixen totes les injustícies i les violències contra la dona”, ha afirmat la consellera Gabriela Bravo.

Percepció social

L’informe del fòrum abolicionista suma una enquesta del catedràtic de dret penal Fernando Miró, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, que indica que l’acceptació de la prostitució varia en funció de l’activitat per la qual es pregunte. Segons destaca l’estudi, es rebutja àmpliament la prostitució al carrer, però menys la considerada de luxe i exercida en domicilis compresos com a privats.

El catedràtic veu certes contradiccions entre les idees expressades en l’enquesta, assenyalant especialment les diferències entre els que consideren que la dignitat de les dones explotades es veu danyada, però accepten moralment les pràctiques. L’informe destaca unanimitat en el rebuig social quan es vincula la prostitució amb la dignitat de les dones. El 69% de les persones enquestades consideren que la dignitat d’una dona es veu menyscabada en exercir la prostitució i el 68% creuen que una dona no es prostituiria si tinguera altres alternatives. Només el 25% de les persones enquestades afirmen que els provoca rebuig l’exercici de la prostitució, mentre que un 45% responen que els genera rebuig un home que paga per sexe. En conjunt, gairebé el 42% dels enquestats rebutgen la prostitució, un percentatge amb diferències de 4 punts per sexes.

Fòrum abolicionista i propostes normatives

La conselleria de Justícia de Govern valencià vol liderar la reforma legal per a abolir la prostitució a Espanya. Encara que l’abolicionisme no és una posició unànime en l’executiu autonòmic, compost per tres formacions polítiques en què algunes consideren que l’abolicionisme porta les dones prostituïdes a la clandestinitat i augmenta la seua vulnerabilitat, el departament que dirigeix Gabriela Bravo ha impulsat un fòrum abolicionista els informes del qual ajuden a radiografiar la situació en la Comunitat Valenciana.

El Fòrum per a l’Abolició de la Prostitució es va constituir el febrer passat des de la Conselleria de Justícia i suma associacions feministes, universitats, entitats socials per analitzar, diagnosticar i proposar les possibles modificacions normatives encaminades a abolir la prostitució i protegir les víctimes d’explotació sexual. En la presentació del primer macroestudi autonòmic, Bravo va assenyalar que en breu presentaran les propostes elaborades des del fòrum “per adoptar canvis en la legislació estatal, autonòmica i local que sancione el consum de sexe pagat i garantisca l’atenció integral a les dones prostituïdes”. “La prostitució suposa un mecanisme de control social sobre la dona i de dominació d’una sexualitat masculina especialment agressiva i humiliant contra ella”, ha sentenciat la consellera.