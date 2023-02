Com es pot ser policia local de València i afrontar situacions amb persones amb trastorns de conducta

Eduardo, valencià de 38 anys, té autisme amb una discapacitat intel·lectual del 67%. Fa dos anys va patir una situació lamentable a bord d’un autobús de l’EMT de València. Segons va denunciar llavors la plataforma de defensa de persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA), després de les queixes d’algun viatger per les seues estereotípies (moviments repetitius i sons que produeix de manera involuntària) i després de demanar-li el conductor que estiguera en silenci, aquest va telefonar a la Policia Local, els agents de la qual el van traure del vehicle, i va quedar “enmig de la ciutat, en un lloc desconegut per a Eduardo”. Per sort, segons l’entitat, “encara que molt nerviós i confús, va aconseguir arribar a sa casa i, a la seua manera, comunicar a la família el que havia passat”.

Després d’aquest desagradable incident, el consell municipal de la discapacitat de València constituït fa poc ha signat un conveni amb el Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) amb l’objectiu d’impartir cursos de tracte adequat a persones amb discapacitat des d’una perspectiva de gènere.

Segons explica a elDiario.es el president del Cermi, Luis Vañó, els tallers han començat a impartir-se als últims 70 agents de la Policia Local que es van incorporar fa poc i al llarg d’aquest mes es farà el mateix amb la resta de la plantilla (uns 1.500 agents). També es farà el mateix amb funcionaris de l’Ajuntament i amb conductors de l’EMT.

“Aquests cursos persegueixen establir uns protocols perquè, en aquest cas els agents, sàpien com han de procedir quan es troben amb persones amb alguna mena de discapacitat, siga física o mental. És fonamental que el cos de Policia Local tinga aquestes nocions, que sàpien interactuar amb una persona que va en cadira de rodes o cega”, comenta Vañó.

Per exemple, en el cas de persones autistes, “és convenient parlar-los de manera lenta amb paraules senzilles i concretes” o en el cas de persones amb sordceguesa, “es recomana fer-los saber la teua presència amb un toc lleuger al braç, al colze o al muscle”.

En els cursos s’aborden una per una les 12 formes de discapacitat, això és, paràlisi cerebral, mobilitat reduïda, discapacitat orgànica, sordceguesa, auditiva, dany cerebral adquirit, salut mental, TEA, discapacitat intel·lectual i baixa visió.

Sobre aquest tema, el comissari de la Policia Local , Fernando Giménez, explica a elDiario.es que l’incident amb Eduardo els va fer adonar que “algunes vegades la Policia Local té mancances en intervencions amb persones que poden tindre algun tipus de discapacitat”, motiu pel qual van contactar amb el Cermi: “Vam veure molt interessant una col·laboració mútua perquè pogueren impartir classes als agents perquè en algunes ocasions hem d’actuar amb una sensibilitat especial per a persones amb alguna mena de discapacitat que necessiten un tracte especial i diferenciat”.