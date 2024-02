Alcoi, Ibi, Cocentaina i Muro s’uneixen per reivindicar millores en l’autobús a València

Els ajuntaments d’Alcoi, Ibi, Cocentaina i Muro han celebrat una reunió per a tractar sobre els canvis en el servei d’autobús Alcoi-València.

La línia, des de l'1 de febrer, és operada per l’empresa Alsa, que és la nova empresa adjudicatària del servei que va licitar la Generalitat Valenciana a través de la Direcció General de Transports i Logística. Aquests canvis han generat malestar entre gran part de les persones usuàries per la falta d’informació, ja que les línies han canviat horaris i parades i, a més, també s’han perdut els abonaments adquirits per a alguns viatges.

És per això que els governs municipals de les quatre ciutats de l’Alcoià i el Comtat han volgut actuar de manera coordinada per a sol·licitar la informació i les millores necessàries a l’administració autonòmica. Per exemple, des dels diferents ajuntaments, s'ha denunciat que el temps de trajecte ha augmentat fins a les 2 hores i mitja i que s’han suprimit les parades en l’Hospital La Fe i en la plaça d’Espanya de la capital valenciana. Per això, en la reunió celebrada, s’han plantejat els següents passos a seguir per a defensar els interessos de la ciutadania de les nostres comarques.

L’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, ha afirmat que “no es pot fer un canvi sense informar la ciutadania. A més, estan utilitzant l’estació d’autobusos d’Alcoi sense haver-ne regularitzat la situació. També hem de saber què passarà a partir de l’estiu, quan comencen les obres de la línia ferroviària Alcoi-Xàtiva, ja que Renfe posarà uns autobusos que també caldrà coordinar”.

Pel que fa a l’alcalde d’Ibi, Sergio Carrasco, ha lamentat que “la gent s’ha trobat, de la nit al matí, un canvi sense cap explicació; han vist un autobús diferent i no sabien què fer”.

D’igual manera, Jordi Pla, alcalde de Cocentaina, ha incidit en el fet que “molta gent ha resultat perjudicada perquè s’han eliminat les parades de La Fe i de la plaça d’Espanya a València; a més, s’han perdut uns abonaments que s’haurien de poder aprofitar d’alguna manera. Per això, no podem quedar-nos de braços plegats mentre la Generalitat castiga les connexions de la comarca amb València. Cada setmana, centenars de contestans i contestanes utilitzen el servei d’autobús per motius essencials de caràcter laboral, acadèmic o mèdic, i no es mereixen que el Consell els tracte com a ciutadans de segona”.

Finalment, l’alcalde de Muro, Vicent Molina, comenta que «és fonamental una bona connexió amb l’autobús interurbà, que hauria de tindre més freqüències». A més, ha destacat els problemes que està ocasionant als murers i mureres el retard i la falta d’autobusos en les hores punta, “ja que l’anterior companyia licitada reforçava el servei en els horaris que els estudiants anaven a València els diumenges i, ara, s'està en la l’incertesa de saber si hi podran anar o si estarà ple”.

Totes les persones presents en la reunió han estat d’acord en el fet que serà fonamental el tren una vegada finalitze la remodelació completa de la línia, la qual haurà d'estar combinada amb un transport interurbà que facilite l’arribada a l’estació d’Alcoi des dels municipis de la comarca i, fins i tot, la possibilitat d'un bitllet combinat.

El pròxim dilluns, l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, acompanyat per membres del Govern, mantindrà una reunió amb el director general de Transports i Logística, Manuel Ríos Pérez, per a traslladar-li totes aquestes reivindicacions i tractar de posar solució als problemes.