Conselleria invertirà tres milions d'euros en construir el nou Centre de Salut Xàtiva II

La Generalitat Valenciana va presentar aquest dimecres el seu Pla d’Infraestructures Sanitàries 2021-2023, entre les quals es troba la construcció del nou Centre de Salut Xàtiva II. En aquesta presentació van participar el president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, la Consellera de Sanitat Ana Barceló i el Director General d’Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructures, Jaime Peris.

Aquest anunci correspon al Pla Créixer + de millora d’infraestructures sanitàries dotat amb un pressupost de 658,3 milions d’euros (que pràcticament quadruplica la inversió entre 2012 i 2015) amb els quals es realitzaran un total de 96 actuacions en infraestructures sanitàries de la Comunitat Valenciana, de les quals 58 es realitzaran en centres d’atenció primària i 38 en hospitals.

El president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha assegurat que l’objectiu “fonamental i irrenunciable” és “garantir una salut pública de qualitat, universal i gratuïta, per a que els valencians i les valencianes, al marge de la seua condició social o realitat econòmica, tinguen garantida una sanitat de màxima qualitat”.

La inclusió del futur centre de Salut Xàtiva II és l’impuls definitiu per a l’inici d’obres d’aquest nou servei sanitari per a la ciutat, que s’ubicarà a la zona est de la ciutat i del qual es beneficiaran uns 11.000 veïns i veïnes de la ciutat, i suposarà una inversió de 3 milions d'euros.

“Aquesta és una grandíssima notícia. Aquest municipi necessita de forma inajornable poder iniciar ja els treballs per a tindre un segon centre de salut. Anem a treballar per a que en agost estiguen a disposició de la Conselleria de Sanitat els terrenys tal i com ens vam comprometre, per a que a partir de setembre o octubre comence la redacció d’aquest projecte” ha explicat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, qui ha recordat que es compta ja amb l’informe positiu per part de la Conselleria d’Educació.

El nou centre de salut disposarà de 8 consultes de medicina de família, 8 consultes d’infermeria, una sala polivalent per a la realització d’electrocardiogrames, retinografies etc., una sala d’extraccions, sales d’espera, àrea d’urgències, clínica i atenció a tractaments, àrea de fisioterapeuta, sala multiusos, sala equipada amb cuina per al personal, vestuaris banys i diferents magatzems.

A més a més, aquest Pla també contempla una ampliació a l’Hospital Lluís Alcanyís així com també l’Hospital de Dia Oncològic.