La Cooperativa La Viña de la Font de la Figuera es convertirà en Projecte d’Inversió Estratègica Sostenible

La Cooperativa La Viña de la Font de la Figuera es convertirà en un Projecte d'Inversió Estratègica Sostenible per tal d'agilitzar els tràmits necessaris per ampliar la seua urbanització de l'espai utilitzat per a dur a terme la seua activitat.

Aquesta va ser la proposta que va realitzar la Conselleria de Teriitori a l'Ajuntament de la Font de la Figuera per tal de dur endavant l'evolució d'aquesta cooperativa cabdal en la producció vitivinícola de la zona dels Alforins.

En la seua visita a la cooperativa fontina, la Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, Imma Orozco, ha manifestat que “la visita ha sigut molt productiva perquè ens ha permés seguir parlant de qüestions que ja havíem avançat en una primera reunió celebrada a la seu de la Conselleria per a impulsar un Projecte d’Inversió Estratègica Sostenible, que és una figura que contempla la llei per a projectes concrets que volen fer intervencions i tenen una adequació més específica en el territori, que son curoses i que suposen inversions importants amb impactes supramunicipals. Eixa figura s’adequa perfectament a les necessitats de la Cooperativa i hem entès que el que millor els podia acompanyar en aquestes necessitats era la figura del Projecte d’Inversió Estratègica Sostenible”.

Per la seua part, Teresa García, Directora General d’Emprenedorisme i Cooperativisme, ha assenyalat que “des de la Direcció General acompanyarem un projecte com el que ha de desenvolupar la Cooperativa La Viña. No només per la implicació que té aquesta cooperativa en les terres dels Alforins i en La Font de la Figuera, sinó també perquè és una demostració de que el cooperativisme i l’economia social també pot ser promotora d’inversions sostenibles amb un alt impacte en el territori”.

Vicent Muñoz, alcalde de La Font de la Figuera, ha explicat que “des de l’Ajuntament sempre hem acompanyat a la Cooperativa La Viña per a ajudar-los a trobar les respostes i solucions que necessiten. Ara, amb la proposta de la Generalitat Valenciana passen a ser un Projecte d’inversió Estratègicament Sostenible. Això posa en relleu la gran tasca que està fent La Viña com a cooperativa de referència i el nostre poble”.

“Ara és el moment en que la cooperativa ha de definir allò que vol aconseguir ser els pròxims anys, pensant en totes les seues necessitats futures. Volem agrair tant a la Cooperativa com a la Secretària Autonòmica de Política Territorial, a la Directora General de Política Territorial i Paisatge i a la Directora General d’Emprenedorisme i Cooperativisme la seua convicció per a acollir el Projecte de la Cooperativa amb tota la seua estima perquè de la forma més àgil la Cooperativa La Viña siga la referència no només de La Font de la Figuera, sinó de tot el País Valencià en qüestió de cooperativisme, de producció vitivinícola i d’integració dins del poble”, apuntava l’alcalde.

Finalment, José Fita, president de la Cooperativa La Viña, ha conclòs que “la visita ha sigut molt positiva i tenim l'esperança que el projecte vaja endavant. La cooperativa és un dels principals motors del poble i dona solució als municipis dels voltants, on gran part dels agricultors són socis. No es pot parar, cal buscar fórmules per a créixer”.