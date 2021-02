Cullera destinarà 2,7 milions del romanent de tresoreria a potenciar els serveis socials i l’obra pública

A la sessió del ple municipal de febrer, l’Ajuntament de Cullera ha aprovat una modalitat de crèdit extraordinari mitjançant la qual destinarà el superàvit de l’exercici de 2020, 2,7 milions d’euros, en gran part a ajudes, serveis socials i augmentar l’obra pública. Així es va ratificar al ple amb 18 de vots a favor i 3 abstencions.

"La bona situació de les arques municipals ens permetran en el 2021 l’impuls de les polítiques socials i de l’obra pública per fer front a les conseqüències d’esta pandèmia i contribuir a superar esta crisi", així ho ha manifestat l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, qui també ha defès que «primer són les persones i no volem que ningú es quede enrere», per afegir que "en esta renaixença que totes i tots volem emprendre tindrem sensibilitat i el focus posat en les persones més vulnerables i posarem en marxa projectes que desenvolupen la nostra ciutat econòmica i socialment".

Precisament, un 26% del superàvit es destinarà al reforçament del Pla d’Emergència Social (ajudes al lloguer, medicaments, alimentació, subministrament de llum i aigua, necessitats bàsiques…) i a l’adquisició d’un nou centre que unificarà tots els serveis que s’ofereixen des de Serveis Socials.

Entre d’altres intervencions urbanístiques, també es destinarà part d’esta partida extraordinària a la remodelació de vies públiques com la del passeig Doctor Alemany, la del Caminàs dels Hòmens-Plaça Enric Valor, la del carrer Santa Úrsula així com la pavimentació de distints carrers. Cal destacar també entre els projectes l’actuació que es farà al barri del Pou.

Esta modificació pressupostària també contempla obres en el Pavelló Cobert, l’execució d’un espai lúdic a la zona del Prado així com la segona fase de la rehabilitació de la Bassa de Sant Llorenç.