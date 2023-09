L'Ajuntament de Sagunt paralitza la construcció del carril bici a l'Avinguda 9 d'Octubre

L'Ajuntament de Sagunt i l'Asociación de Comerciantes de la avenida 9 de Octubre treballaran conjuntament en el disseny d'un nou projecte que afavoresca la mobilitat sostenible al mateix temps que done resposta a les necessitats de comerciants i veïnat de la zona.

L'alcalde del municipi, Darío Moreno ha mantingut una trobada amb el president de l'associació portenya, Gregorio García, en la qual s'ha aconseguit un acord per a reformular la iniciativa per a esta avinguda.

“La nostra prioritat com a consistori és escoltar la ciutadania i treballar pel seu benestar”, ha assegurat l'alcalde del municipi, Darío Moreno, qui ha valorat “la voluntat de diàleg que ha existit per totes dos parts”. “És innegable que hem de continuar avançant cap a la sostenibilitat i, en això, totes i tots coincidim”, ha afirmat l'alcalde. Des d'aqueix punt en comú, consistori, comerciants i veïnat buscaran una alternativa al projecte inicial, de manera que s'escometa una millora global de la via que incorpore demandes dels comerços. “Les accions del govern municipal estan dirigides a millorar la vida de la ciutadania i, per això, han d'atendre les seues necessitats. Si actuem en 9 d'Octubre és perquè al comerç li vaja millor”, ha conclòs Moreno.

Per la seua banda, el president de l'Asociación de Comerciantes 9 de Octubre, Gregorio García, ha expressat el seu agraïment per la decisió adoptada. “Després de moltes reunions, en les quals hem transmés la nostra preocupació pels possibles perjudicis que podia tindre el tall d'un sentit de la circulació en esta zona comercial, haver pres una decisió tan encertada per a tota la ciutadania ens fa veure que estem treballant en el mateix sentit”. Segons García, “la idea és que l'avinguda 9 d'Octubre es convertisca en una zona turística i comercial de referència”. “Esta és la proposta que hem presentat davant l'Ajuntament i tant comerciants com consistori coincidim que, en un futur pròxim, podria ser una realitat”. Finalment, el president dels comerciants de l'avinguda 9 d'Octubre ha recalcat “el compromís de l'Ajuntament de Sagunt en este tema, que ha demostrat la seua preocupació i interés pel comerç local”.

En la decisió, a més de la sol·licitud de l'associació de comerciants, també ha pesat la proximitat de la campanya de Nadal. “Encara que les obres es preveien d'una extensió de 3 setmanes, el seu inici al voltant del dia 15 d'octubre podria haver sigut una molèstia per a potencials clients, una cosa que podem evitar plantejant l'actuació a més llarg termini”, ha assegurat l'alcalde.

De moment, la intervenció prevista inicialment per a l'avinguda 9 d'Octubre quedarà paralitzada, a l'espera de treballar en un nou projecte que “transforme la via en un espai més segur i sostenible, però també més potent comercialment, del que puguem gaudir totes i tots”, segons han indicat ambdues parts participants en la reunió.