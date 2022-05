Recta final de les obres de millora del Port de Querol a Morella

Les obres de millora del traçat de l’N-232 al seu pas pel terme de Morella arriben a la recta final després que la setmana passada finalitzara la col·locació de totes les bigues del viaducte de La Bota. Ara es realitzen treballs de pavimentació en aquest pont i, a partir del mes de juny, s’intensificaran els treballs en la zona del fals túnel, on ja es treballa en la construcció de l’últim tram i quedarà soterrar aquesta infraestructura per a integrar-la en el paisatge.

A més, també es treballa en l’enllaç de Vallibona, el qual està previst que es connecte amb la carretera durant la primera quinzena del mes de juny. Una vegada finalitzats, es realitzaran les tasques d’asfaltat i senyalització amb previsió que estiga oberta al trànsit durant la segona quinzena del mes de juliol.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, i el regidor de Manteniment i Serveis Urbans, Joan Carles Marcobal, han visitat avui les obres. D’aquesta manera, Rhamsés s’ha alegrat “d’aquesta bona notícia que millora la comunicació de la comarca amb la resta de la província” la qual “suposa també un augment de la seguretat d’aquesta carretera nacional, així com que el trànsit siga més fluït que amb les característiques actuals del port”. L’edil ha explicat que “la renovació de la carretera N-232 és el projecte més important per al futur socioeconòmic d’aquesta zona i ens alegra vore com les infraestructures més potents arriben a la recta final i deixaran pas a la fase d’acabats”. Finalment, Rhamsés ha comentat que “l’actual carretera amb el port i les conegudes com corbes de Vallivana, s’utilitzaran com a carretera auxiliar, així com per al trànsit de vehicles agrícoles o la pràctica de ciclisme”.

L’actuació compta amb un pressupost de 42.384.566,57 euros. La millora de la carretera N-232 en el tram del Port de Querol – Masia de La Torreta reduirà en set quilòmetres el traçat de la via i en més de 10 minuts el temps de circulació per aquest port. A més, es redueix el desnivell d’aquest amb un pendent més progressiu. També augmentarà la seguretat de la carretera amb un nou carril per a vehicles lents.