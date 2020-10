Sagunt exigeix per unanimitat a l'Autoritat Portuària de València la "urgent" rehabilitació del pantalà danyat en els últims temporals

Tots els partits que conformen l'Ajuntament de Sagunt (PSPV, Compromís, EUPV, PP, Ciutadans, Iniciativa Porteña i Vox) han exigit a l'Autoritat Portuària de València (APV) la "urgent" rehabilitació del Pantalà del port de Sagunt, danyat en els dos últims temporals patits en la costa, la DANA al setembre de 2019 i Gloria al gener de 2020.

L'Ajuntament traslladarà a més a la APV, "el seu ferm rebuig" davant l'incompliment d'aquest organisme en els terminis d'actuació, establits en el conveni subscrit l'any passat, de les obligacions contretes entre les quals es troba la rehabilitació del Pantalà o l'obertura del moll nord.

En la proposta, presentada per Iniciativa Portenya. s'insta els serveis jurídics municipals, que estudien el grau d'incompliment del conveni per part de la APV, a fi d'aclarir les possibles responsabilitats, incloent els danys que s'han produït en l'estructura del Pantalà, donada la falta de manteniment per part seua, alguna cosa que recollia com a obligació ja el conveni de 2009. Finalment, l'Ajuntament de Sagunt també es compromet a iniciar les accions legals pertinents si els serveis jurídics determinen que existeix la suficient motivació.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, que forma part del Consell d'Administració de la APV, ha informat que, en aquest organisme, «han sigut continus els intents, esforços i pressions que he fet perquè els projectes que estan pendents es presenten a la major celeritat». Moreno considera que la APV "mostra una falta de sensibilitat cap a la història de la nostra ciutat i del sentiment dels nostres ciutadans perquè han prioritzat actuacions en el port de València i el de Sagunt és el calaix desastre perquè no té una estratègia pròpia".

Per part seua, el portaveu de Compromís, Quico Fernández, un dels signants de l'últim conveni amb la APV ha assenyalat que "l'Ajuntament ja ha complit i això s'ha de valorar; ha cedit sòl dotacional per al trànsit ferroviari dins de la zona portuària, ha facilitat les accessibilitats al port modificant fins i tot modificant el Pla General d'Ordenació Urbana perquè pensem que el port és un dels motors de la nostra economia".

Des de Ciudadanos, el seu portaveu, Salvador Montesinos, ha demanat que se siga més contundent a l'hora d'exigir que la APV complisca amb les seues obligacions, argument que ha sigut compartit per l'edil d'EUPV, Guillermo Sampedro, que ha apuntat que l'equip de govern ja estava treballant en les mesures a prendre contra la APV. Pel PP Sergio Muniesa ha alertat que un altre hivern com el passat pot afectar greument l'estructura històrica del port.