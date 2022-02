El Vedat de Torrent acollirà un projecte pilot pioner a Europa sobre el control del mosquit tigre

La zona del Vedat de Torrent ha sigut el nou lloc triat per a desenvolupar un projecte pilot de control del mosquit tigre, que s'ha realitzat en altres països com el Brasil. Està dirigida per les empreses de control de plagues ‘inesfly’ i ‘Lokímica’, liderada la primera per la científica Pilar Mateo i la segona per Rubén Bueno, biòleg i entomòleg, encarregats de l'estudi.

L'objectiu d'aquesta investigació és el "control de la població del mosquit tigre en zones residencials", tal com ha explicat Mateo als mitjans aquest dimecres. Per això, entre els mesos d'abril i octubre, que és quan més s'estén, s'iniciarà aquest estudi per a després comprovar els seus resultats.

En aquesta línia la científica ha explicat que algunes de les malalties que podria transmetre aquest mosquit són: el virus Zika o la malaltia de Dengue, entre d'altres. Pel que no sols la seua picada és pitjor a la vista, ja que és més gran i genera més picor, si no que "pot arribar a transmetre malalties que afecten la vida de les persones", ha al·legat Mateo.

Fumigar no és la solució

El mosquit tigre té un rang de vol que no és molt alt. Per això, en paraules del biòleg i entomòleg que lidera la investigació "es troba en zones privades, per la qual cosa la solució està en el control i no en l'eliminació ja que aquesta última és impossible".

L'estudi es realitzarà en embornals, llocs on s'acumula aigua i on les femelles depositen les seues larves. Així mateix, s'instal·laran en aquests punts diferents paranys per a capturar a adults, ovitrampes letals i productes larvicides.

A més de la distribució d'eines de control als veïns i veïnes del municipi; Informació i sensibilització; Evolució d'indicadors de satisfacció (sobre com ho han percebut els ciutadans) i entomològics (com ha sigut el desenvolupament d'aquest insecte).

Aquest projecte d'investigació serà finançat el 50% per l'IVACE i l'altre 50% per l'Ajuntament de Torrent.

Alertar però no alarmar

Un altre dels aspectes en els quals han incidit Mateo i Bueno, han sigut en què és necessari "alertar a la població però no alarmar". Per aquest motiu, s'organitzarà una estratègia de comunicació horitzontal i vertical, en la qual els veïns coneixeran com són les picades d'aquests mosquits, com poden diferenciar-se d'unes altres i com evitar la seua propagació. A més que només "pot picar als éssers humans".

El primer cas d'una picada per mosquit tigre es va donar a Catalunya l'any 2004. Concretament en la localitat de Viladecans (Barcelona). Encara que la presència del virus en mosquits es donava per suposada (França i Croàcia també van registrar casos autòctons de la malaltia) però no s'havia confirmat.