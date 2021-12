La Comunitat Valenciana frega una taxa de contagi de 1.000 casos amb el 25% dels llits en UCI ocupats per pacients COVID

La situació epidemiològica en el territori valencià continua complicant-se, amb una incidència acumulada que ronda els 1.000 casos per cada 100.000 habitants -concretament, en 999,32 enfront dels 1.360,62 de la mitjana espanyola- i els pacients COVID ocupant un de cada quatre llits en vigilància intensiva (actualment hi ha 929 persones ingressades per coronavirus -el 9% del total de places hospitalàries-, 175 d'elles en les UCI, la qual cosa suposa el 24% dels llits de pacients crítics, més de cinc punts per damunt de la mitjana a Espanya). Des de Sanitat, que han comunicat aquest dimarts 26 morts i 5.655 nous contagis, han explicat que el nombre de casos diaris actualment "supera el de les ones precedents de 2021, si bé els casos simptomàtics són menors gràcies a l'impacte de la vacunació en amplis sectors de la població".

Davant aquestes condicions, la Conselleria de Sanitat i Salut Pública ha remés una carta als Ajuntaments valencians amb una sèrie de recomanacions sanitàries davant l'evolució de la pandèmia de la COVID-19. Així, a més de recordar que s'han de reforçar els missatges sobre les mesures de prevenció (l'ús de la màscara tot el temps possible, freqüent higiene de mans, manteniment de distància física, maximitzar la ventilació i les activitats a l'aire lliure i minimitzar el nombre de contactes), el departament que dirigeix Ana Barceló ha realitzat una sèrie de recomanacions relatives a esdeveniments i celebracions amb concentració de persones.

Així, Salut Pública insta els Consistoris a valorar la incidència del municipi i el risc de cada activitat, així com si afecta persones especialment vulnerables, si està prevista la venda d'alcohol, si es realitza en interiors i la durada de l'esdeveniment; es recomana prendre mesures per a reduir la possibilitat que es produïsquen aglomeracions als voltants del lloc on es desenvolupe l'activitat; es recomana establir itineraris que garantisquen que no es produïsquen aglomeracions, sent modificats en qualsevol moment per a complir aquesta finalitat, utilitzant tanques o sistemes de senyalització equivalents en cas necessari per a un millor control d'accessos i garantir el manteniment de la distància de seguretat.

D'igual manera, apunten des de Sanitat que és "recomanable" que s'establisquen les mesures de prevenció i control durant el desenvolupament de l'esdeveniment, com la senyalització d'accessos i zones de pas, per a evitar aglomeracions, i la coordinació dels sistemes de vigilància i control. Els músics que participen en desfilades, cavalcades o esdeveniments anàlegs s'hauran de situar "almenys a dos metres" dels participants actius i entre ells mateixos; tant els assistents com la comitiva hauran de dissoldre's "de manera progressiva i ordenada"; es delimitaran els espais destinats als espectadors per a facilitar el compliment de la distància de seguretat i reduir el risc de formació d'aglomeracions als voltants de l'esdeveniment.

També es recomana una limitació de la durada de l'esdeveniment per a reduir la duració i intensitat de les interaccions; i apunten que és convenient comptar amb cartelleria amb les indicacions i difondre les recomanacions per a "evitar que acudisquen a l'esdeveniment" persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19.

Sanitat recorda que la transmissió comunitària ha crescut de forma "molt significativa" en relació a la situació de començaments de desembre, amb una nova ona epidèmica amb "creixement exponencial" i una "alta circulació del SARS-CoV-2 que provocarà que l'epidèmia continue creixent, encara que amb una gravetat "molt de menor". El risc de propagació del variant Ómicron, advertia fa unes setmanes Conselleria, "és molt alt", sobretot en activitats que es realitzen en interiors, en llocs on no es pot fer un ús continu de la màscara i esdeveniments que suposen aglomeracions o concentracions de persones on és difícil mantindre la distància interpersonal.

El nombre total de valencians morts des que va començar la pandèmia és de 8.097 persones, mentre que s'han contagiat un total de 611.967 persones -han superat la malaltia 564.699 valencians i en aquests moments hi ha 50.612 casos actius-.