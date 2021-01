La Comunitat Valenciana prohibeix les reunions en domicilis amb no convivents

La vicepresidenta primera del Govern valencià, Mónica Oltra, ha anunciat aquest divendres que en els pròxims dies es publicarà un decret del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, pel qual quedaran prohibides les reunions en habitatges entre persones no convivents, amb l'objectiu de frenar l'expansió de la COVID-19, tenint en compte que gran part dels contagis s'originen en aquest àmbit.

La mesura inclourà excepcions per a casos com a persones que necessiten cures, persones que viuen soles i parelles no convivents.

Com va avançar eldiario.es, aquesta mesura formava part de l'acord aconseguit en la taula interdepartamental del passat dimarts, després de la qual es va anunciar el tancament de l'hostaleria, de gimnasos i centres esportius i l'avançament del tancament del comerç a les 18.00 hores. No obstant això, res es va comentar inicialment de les restriccions de reunions en habitatges.

Aquest tema va suscitar un debat en xarxes socials entre diversos periodistes, moment en el qual Oltra va aclarir mitjançant un tuit que aquesta mesura que ja s'aplica a Múrcia, Balears o Galícia, també es posaria en marxa en la Comunitat Valenciana mitjançant un decret del president Puig.

La vicepresidenta ha explicat que l'èxit de la mesura dependrà sobretot de l'autocontrol i de l'adhesió de la ciutadania, davant la gravetat de la situació de la pandèmia.