Una concentració feminista reclama a València la regularització dels drets de les persones migrants

El moviment feminista valencià s'ha concentrat a les portes de la Delegació del Govern a València pels drets de les dones migrants. L'acció s'emmarca en l'agenda de l'Assemblea Feminista València per a aquest 8 de març. L'assemblea reclama la derogació de la llei d'estrangeria i l'actuació del ministre de Migracions, Jose Luis Escrivá, per a la "regularització" dels seus drets.

El moviment feminista de València clama contra el ministre d'interior, a qui titllen de "assassí" i exigeix el tancament dels CIE. "La policia tortura i assassina", expressen.

L'Assemblea reinventa la performance de 'Les Tesis', 'el violador ets tu' i la converteix en 'el racista ets tu' per a criticar les actuacions de l'Estat amb les persones migrants. "La llei d'estrangeria mata gent cada dia", exposen.

Per a les dones migrants que han acudit a la concentració davant de la Delegació del Govern, la pandèmia ha contribuït a "agreujar les dificultats que teníem amb anterioritat", i genera una diferència entre les dones que tenen drets i les que no, les que estan fora del sistema per no tindre documentació administrativa o contracte de treball. La concentració en la Plaça del Temple, on divendres passat un grup de l'Assemblea Feminista de València es va concentrar durant 5 hores, s'ha centrat en exigir la derogació de la Llei d'Estrangeria i la regularització "urgent, permanent, àmplia i sense condicions" de les migrants, reivindicació a la qual sumen la fi de les identificacions per perfil racial, el dret de les estrangeres a denunciar "sense ser criminalitzades amb processos d'expulsió" o garantir l'asil i refugi.