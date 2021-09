El conseller d’Hisenda tempera els ànims amb vista al disseny del pressupost: “Valore molt Oltra”

Temperar els ànims. Així encara el conseller d’Hisenda, el socialista Vicent Soler, la negociació dels pressupostos en el si del Pacte del Botànic. El procés, complex per naturalesa, s’ha vist enterbolit en els dos últims exercicis pels enfrontaments entre els socis, especialment entre el PSPV-PSOE i Compromís. La pinça dels valencianistes i d’Unides Podem ha tornat a posar damunt la taula la taxa turística, una vella coneguda de les negociacions de la Llei d’acompanyament, el calaix de sastre en què entren ràpidament reformes legislatives per la via ràpida.

“Valore molt Mónica Oltra, és una persona valenta, ho ha demostrat en l’oposició i és valenta ara, perquè s’ha fet càrrec de l’àrea més complexa que hi havia i menys dotada de recursos”, ha dit en Les notícies del matí de la cadena autonòmica À Punt. Soler, això sí, ha dit que la negociació del pressupost no és la “carta als Reis d’Orient”. “És la carta d’il·lusions polítiques dels consellers, cosa que és molt diferent”, ha advertit el responsable d’Hisenda.

Soler ha reivindicat el creixement pressupostari del 70% en polítiques socials, el negociat d’Oltra . “En les coses principals estem d’acord, com no podia ser d’una altra manera, perquè està el Pacte del Botànic ací”, ha dit Soler en el seu to dialogant habitual. “Els consellers volen fer coses, tenen un pla, però ve el d’Hisenda a dir-los, doncs sí, encantat de la vida, però és que no tenim diners per a tot”, ha afegit.

El responsable d’Hisenda ha afirmat que, quan en un primer estadi es negocie el pressupost entre els socis abans del procés institucional d’aprovació dels comptes, s’encaixaran les propostes. Si bé no es tracta de la carta als Reis Mags, si que és una “carta d’il·lusions polítiques” de cada conseller. “Alerta, que és molt diferent”, ha dit Soler.

El conseller ha al·ludit a la visió que dona el negociat d’Hisenda al seu titular quan cada any observa les prioritats de cada departament. “Això és magnífic, perquè t’adones del que volen fer”, ha dit Soler.