Dimiteix un regidor socialista de Vila-real després de tindre un accident i donar positiu en alcoholèmia

El regidor d’Esports i Salut de l’Ajuntament de Vila-real, el socialista Javier Serralvo, ha decidit presentar la renúncia a la seua acta d’edil i a les responsabilitats que se’n deriven després de tindre un accident amb la moto i presumptament donar positiu en alcoholèmia.

En un comunicat remés pel mateix Serralvo, indica que el mes d’agost passat va tindre un accident de circulació amb un ciclomotor Moto Vespa i se’n va eixir de la via en el terme municipal de les Alqueries. El colp li va produir ferides en nas i boca perquè portava un casc homologat, però no integral.

Arran del colp es va quedar inconscient i va ser traslladat a l’Hospital de la Plana en ambulància i hi va ser intervingut en urgències en nas i boca. Va estar ingressat en planta de l’hospital dos dies, on li van fer diversos TAC per a descartar possibles seqüeles derivades del colp.

Segons indica, l’1 de setembre es va traslladar el contingut de l’expedient de diligències prèvies per a comparéixer en un procediment judicial en relació amb la seguretat viària, “del qual es pot derivar o no sanció per alcoholèmia”. En tindre coneixement d’això, “independentment del resultat final del procediment i després d’un període de reflexió”, ha adoptat la decisió de dimitir.

Serralvo assenyala que sempre ha desplegat la seua trajectòria política amb la “màxima responsabilitat, vocació de servei públic i amb el convenciment de preservar el prestigi i el bon nom de les institucions, i en concret del bon nom de l’Ajuntament de Vila-real i la seua ciutadania”.

Responsabilitat

“Per aquesta mateixa responsabilitat que he tingut tots aquests anys, per no generar cap mena de dubte ni especulació i salvaguardar el bon nom de la institució, he decidit presentar la renúncia a l’acta de regidor i a les responsabilitats que se’n deriven, i atendre les diligències i el procediment iniciat, a què assistiré sense cap mena de circumstància derivada o relacionada amb el meu càrrec públic”, indica.

Serralvo agraeix, durant els 20 anys de trajectòria política a l’Ajuntament de Vila-real, el tracte i la col·laboració de tots els funcionaris municipals, tant de les seues delegacions com de la resta de les delegacions municipals que, encara que no han estat directament sota les seues competències, “sempre” l’han ajudat “a fer més fàcil la gestió diària en el servei a la ciutat de Vila-real”.

També agraeix a l’alcalde i els seus companys de govern municipal actual i anteriors la confiança depositada en ell i la seua col·laboració, així com a tots els membres dels diferents grups polítics municipals durant aquest temps “el tracte rebut i compartir l’objectiu de fer el millor per a Vila-real”, i als ciutadans, associacions, clubs esportius, institucions, mitjans de comunicació i diferents organitzacions amb què ha tingut relació pel càrrec de regidor.