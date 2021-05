Els trànsfugues de Ciutadans reclamen a les Corts Valencianes que els paguen el pàrquing i un extra com a portaveus

Els quatre diputats que van abandonar el grup parlamentari de Ciutadans reclamen al parlament valencià que els sufrague el pàrquing i altres drets econòmics de què gaudeixen els diputats adscrits en un grup, a més de quedar-se amb la seua plaça de garatge assignada. Els parlamentaris tenen una sèrie de prerrogatives individuals i altres que adquireixen pel fet de formar part d’un grup, com és el cas dels plusos dels portaveus, la Mesa de les Corts o les presidències de les comissions, tots amb complements econòmics.

Un dels drets que formen part dels grups és l’accés sense cost a l’aparcament de les Corts Valencianes, per al qual el parlament autonòmic va aprovar destinar un màxim de 95.040 euros en els pressupostos per al 2021, dividit proporcionalment pels representants de cada grup polític. De mitjana, el cost de pàrquing d’un diputat és de 960 euros. Així doncs, segons l’acord, Ciutadans té una assignació de 17.280 euros per a l’aparcament en el període de sessions del 2021, càlcul que es va fer per als seus 18 diputats de llavors.

Els trànsfugues han enviat un escrit a la Mesa de les Corts Valencianes en què reclamen “l’assignació pressupostària corresponent” per a desenvolupar la seua activitat com a diputats, atés que estan “generant una sèrie de despeses en l’acompliment del seu càrrec” i asseguren que “seran justificades degudament abans de percebre la pròxima subvenció”. La Mesa de les Corts Valencianes haurà de decidir dimarts, abans de la Junta de Portaveus, si atén les peticions dels ex de Ciutadans, encara que fonts consultades per aquest diari creuen que els seus desitjos estan al marge del dret parlamentari.

El 10 de maig, en l’escrit en què els quatre diputats van comunicar la seua marxa del grup taronja, van reclamar que se’ls permetera exercir tots els drets parlamentaris, subratllant “l’accés als mitjans materials” necessaris per al seu acompliment. Els parlamentaris, de l’òrbita de l’exsecretari d’organització i senador Emilio Argüeso, també van sol·licitar saber el detall de despeses que es deriven de la seua funció i quines s’inclouen o no en cadascuna i com poden accedir a la contractació de personal de suport.

Jesús Salmerón, Asunción Sanchis, Cristina Gabarda i José Antonio Martínez han sol·licitat cadascú ser portaveus d’una comissió, una funció que està reservada per als grups, atés que un diputat no pot percebre una compensació per representació si no té grup a qui representar. Presidir una comissió és un extra de 620 euros al mes. Sí que tenen dret, segons el reglament, al salari base de parlamentari: 2.500 euros al mes amb dues pagues extra, un total de 35.158 euros anuals, segons les taules aprovades al març del 2020.