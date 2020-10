La Generalitat anuncia un toc de queda entre la mitjanit i les sis del matí fins al 9 de desembre

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous que s'implantarà el toc de queda en la Comunitat Valenciana entre la mitjanit i les 06.00 hores del matí almenys fins al 9 de desembre per a tractar de frenar l'avanç de la pandèmia.

Puig ha explicat que l'Executiu valencià estava "per una mesura unitària per a tot el territori espanyol, però algunes autonomies s'han oposat en el Consell Interterritorial, la qual cosa obliga la Comunitat Valenciana a prendre les seues pròpies decisions".

El president valencià ha explicat que ha encarregat un informe jurídic a l'Advocacia de la Generalitat i una resolució a la Conselleria de Sanitat amb les condicions del toc de queda. Tots dos documents s'emportaran al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per a la seua validació jurídica. Una vegada es produïsca aquest suport, la mesura entrarà en vigor.

Puig ha realitzat aquest anunci després d'informar de la situació tant als agents socials (patronal i sindicats) com als portaveus dels diferents grups de les Corts Valencianes.

La mesura compta amb el suport de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i els sindicats CCOO i UGT, que consideren que és "lògica" donat l'avanç progressiu de la pandèmia. La coincidència, expressen, ha sigut "plena" i sol·liciten que s'aplique "com més prompte millor". Segons han indicat, l'horari no afectaria els treballadors del torn de nit.

El president ha realitzat l'anunci oficial després del Consell Interterritorial en el qual s'han reunit el ministre de Sanitat, Salvador Illa, amb tots els consellers autonòmics, entre ells la valenciana Ana Barceló.

Amb aquest toc de queda, es persegueix frenar les reunions nocturnes entre familiars i amics tant en domicilis particulars com al carrer, una de les principals causes dels brots que s'estan produint en les últimes setmanes.

Precisament, Sanitat ha informat aquest dijous que la Comunitat Valenciana ha registrat 1.060 casos confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens, que situen la xifra total de positius en 52.676 persones. Aquesta és la segona jornada en tres dies des que va arrancar la pandèmia que se supera la barrera de 1.000 contagis diaris. La primera vegada que es va superar va ser aquest dimarts 20 d'octubre.

Amb tot, en el que a incidència acumulada es refereix, la Comunitat Valenciana continua sent la segona d'Espanya que menor nombre de contagis presenta, 142,15 contagis per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies.

"Encara que estem a la cua quant a la incidència acumulada, no estem bé i per tant hem de fer un pas més per a tractar d'arribar a Nadal en les millors condicions possibles", ha afirmat. Puig ha afegit que el toc de queda anirà acompanyat d'altres mesures complementàries que s'aniran anunciant en els pròxims dies.

El cap del Consell ha explicat que en les últimes dues setmanes els contagis han crescut un 45% en la Comunitat Valenciana i que el mes d'octubre han crescut les persones hospitalitzades en planta un 97% i en la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) un 65%. Amb tot, els percentatges d'ocupació són tan sols en aquests moments del 7,3% i del 12,3% respectivament.

El portaveu del grup socialista en les Corts, Manolo Mata, ha explicat que "amb la sol·licitud per part de la Generalitat del toc de queda es demostra que ens representa un Govern seriós i coherent; estem millor que uns altres i podríem ser els penúltims a demanar-ho pel que ser els primers és un exercici de responsabilitat per a frenar la pandèmia".