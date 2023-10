El Govern del PP i Vox recuperarà la gestió pública dels hospitals de Dénia i de Manises, però el d’Elx continuarà privatitzat

“No vull precipitar-me, mai prendré una decisió per ideologia, sinó que prendré decisions basades en l’eficàcia i en l’eficiència”. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, es va pronunciar així el mes d’agost passat sobre la recuperació de la gestió pública dels hospitals de Manises i Dénia, el procés dels quals va encetar a l’inici de l’any el Govern del Pacte del Botànic.

Després de la victòria de les dretes en les eleccions autonòmiques passades i amb el bipartit del PP i Vox al capdavant del Govern valencià, aquest procés va quedar paralitzat, segons Gómez, a l’espera d’una auditoria per a conéixer els índexs de qualitat de cada departament de salut, a pesar que un informe de la conselleria mateixa ja desaconsellava prorrogar la concessió. En funció del resultat, es decidiria si continuar amb el procés de reversió o prorrogar els contractes a Ribera Salud en el cas de Dénia i a Sanitas en el de Manises.

Encara que sense fer al·lusió al resultat d’aquesta auditoria, la Conselleria de Sanitat va anunciar divendres que assumirà la gestió de tots dos departaments de salut de Dénia i Manises a partir de la finalització dels contractes de concessió l’any vinent i promourà per fer-ho “una transició planificada, rigorosa i ordenada”. Segons Sanitat, “tant l’informe d’anàlisi de situació com el clima social i laboral generat en tots dos departaments, unit a la necessitat de garantir la seguretat jurídica, han sigut determinants per a prendre la decisió”.

Des del mes de juliol passat “la conselleria treballa a fi de vetlar per la seguretat assistencial per als pacients dels dos departaments i evitar situacions tan lamentables com les que es van viure amb les reversions d’Alzira i Torrevella”, departaments recuperats per a la gestió pública pel Botànic.

En aquest sentit, “s’han publicat els anuncis previs per a la licitació de diversos serveis i s’han sol·licitat diversos informes a l’Advocacia de la Generalitat per evitar una inseguretat jurídica que poguera generar problemes en la prestació de l’assistència”.

L’objectiu principal de la conselleria ha sigut, des del principi, “garantir l’assistència als pacients, que no es vegen perjudicats en cap moment del procés”. En aquest sentit, la setmana passada ja es van publicar en la plataforma de contractació del sector públic els anuncis previs per a licitar els serveis de bugaderia, neteja, manteniment d’equips i infraestructures, logística, seguretat, alimentació de pacients, electricitat o gas.

Aquests anuncis permeten acurtar els terminis per a la presentació d’ofertes, que es poden reduir de 35 a 15 dies, així com agilitzar altres tràmits necessaris per a finalitzar el procés de licitació. Tot això amb l’objectiu que els pacients no queden desprotegits en el moment en què es produïsca el canvi de titularitat de la gestió de tots dos departaments.

En el cas del departament de salut Elx-Crevillent, els informes, que no s’han fet públics, aconsellen “continuar amb la concessió” en mans de Ribera Salud, “sempre que es mantinguen els índexs de qualitat, es continue invertint en tecnologia, se sotmeten a un control rigorós i es continue prestant el servei amb els mateixos paràmetres d’eficiència que hi ha actualment”.

“Les concessionàries ja han sigut informades i en el cas de Dénia s’ha acordat que l’empresa continue prestant el servei fins al 30 d’abril, per a afavorir així un procés de transició ben planificat, rigorós, ordenat i amb totes les garanties de seguretat jurídica i assistencial, han assegurat des de Sanitat.

En aquest moment està pendent de fer part de la tramitació administrativa necessària, que la falta de previsió de l’equip anterior i les circumstàncies derivades de l’any electoral, han impedit agilitzar per a dur a terme una transició segura abans del 30 d’abril. L’anterior Govern del Botànic ja va denunciar les traves de Ribera Salud en el trasllat d’informació per a avançar en el procés de reversió.

“La finalitat és evitar el caos que es va produir en l’assistència sanitària a Alzira i Torrevella en el moment en què van finalitzar tots dos contractes”, han criticat sense concretar quin tipus de caos es va produir.

El comité d’empresa de Dénia ha traslladat després de la comunicació oficial de finalització del contracte de la concessió sanitària “la seua col·laboració per a poder aconseguir i millorar al més prompte possible l’atenció sanitària del departament”.

El PSPV i Compromís, satisfets, però vigilants

El PSPV-PSOE ha celebrat “haver aconseguit frenar l’afany privatitzador del PP” i ha defensat que “el Consell de Mazón i la ultradreta no tenen ni arguments ni base jurídica per a frenar les reversions sanitàries”. Així s’ha manifestat el portaveu de Sanitat del PSPV-PSOE en les Corts, Rafa Simó, després de saber la decisió de la conselleria respecte dels departaments de Dénia i Manises, cosa que demostra, ha apuntat, que “han acceptat per la via dels fets que teníem raó quan déiem que la millor manera de gestionar la sanitat pública és a través de la gestió directa de la Generalitat”.

Compromís ha felicitat la societat civil valenciana per la seua mobilització en favor de revertir les privatitzacions sanitàries, gràcies a la qual la Conselleria de Sanitat ha confirmat que assumirà la gestió directa dels departaments i els hospitals de Dénia i Manises quan finalitzen les concessions el 2024.

“Enhorabona, sobretot a milers de professionals que ens han cuidat dins i fora, lluitant perquè la sanitat siga pública i de qualitat. I a cada persona que s’ha organitzat per fer-ho possible. Deixant-se la pell cada dia”, ha assenyalat el diputat i portaveu de Sanitat, Carles Esteve.

“Des de Compromís volem recordar que la lluita encara continua, perquè la reversió següent ha de ser la de l’hospital d’Elx-Vinalopó. Estarem vigilants també perquè les concessionàries abonen els centenars de milions d’euros que encara deuen a la Generalitat i no acceptarem cap altre model de privatització”, ha conclòs Esteve.